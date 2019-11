Un diputado pro-Beijing fue herido en un ataque con cuchillo en Hong Kong

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Uno de los diputados más pro-China de Hong Kong fue apuñalado hoy por un hombre que fingió ser un simpatizante, en un nuevo hecho de violencia en el territorio chino convulsionado por protestas prodemocráticas.



El ataque ocurrió poco antes de que la jefa de gobierno local, Carrie Lam, dijera que el presidente chino, Xi Jinping, apoyó esta semana su determinación de reprimir las protestas durante una reunión en China.



En conferencia de prensa en Beijing, Lam condenó el apuñalamiento y dijo que, sin importar afiliaciones políticas, "ninguna acción violenta (...) debería ser tolerada por ninguna sociedad civilizada".



La plaza financiera internacional y ex colonia británica se ha visto sacudida por cinco meses de enormes y cada vez más violentas protestas para exigir mayores libertades democráticas.



Ante la negativa de China y de Lam de ofrecer una solución política a los reclamos, los bandos enfrentados están recurriendo a la violencia.



Hoy, un hombre con un ramo de flores en la mano se acercó al diputado Junius Ho cuando el político pro-Beijing hacía campaña en su distrito para las elecciones locales de este mes.



Un hombre fue detenido por el ataque, que fue grabado en un video subido a Internet en el que se ve cómo el agresor se acerca tranquilamente a Ho, le estrecha la mano y le entrega el ramo de flores.



Luego solicita a Ho una foto juntos y, con la excusa de sacar el celular de su bolso, extrae un objeto punzante con el que apuñala al diputado, quien consigue, con la ayuda de otros dos hombres, reducir al atacante.



En declaraciones al diario independiente hongkonés South China Morning Post, el diputado, de 57 años, dijo que su vida no corría peligro y que será operado para tratar la herida, que fue en la zona izquierda de su pecho.



El apuñalamiento ocurrió mientras Lam concluía conversaciones con jerarcas del Partido Comunista en China, incluyendo Xi, que el lunes recibió y respaldó a la jefa de gobierno, según la prensa estatal.



"La confianza y el apoyo del presidente Xi hacia mí y el gobierno de Hong Kong ha reforzado nuestra determinación de detener la violencia y el caos", dijo hoy tras reunirse en Beijing con el vicepremier Han Zheng.



Beijing administra la ciudad bajo un modelo especial conocido como "un país, dos sistemas", que concede a los hongkoneses libertades que no existen en otras partes de China, desde la devolución de la colonia, en 1997.



Pero con el correr de los años ha ido creciendo un fuerte descontento ante señales de que Beijing quiere mermar esas libertades.



Los manifestantes han presentado una lista de exigencias, como la renuncia de Lam, sufragio universal e investigación de casos de abusos policiales.



Un adolescente quedó en coma al caer de un primer piso de un estacionamiento cuando la policía arrojaba gases lacrimógenos contra manifestantes que tiraban piedras, el domingo pasado.



Los manifestantes no han dado señales de querer abandonar las calles luego de 22 fines de semana consecutivos de protestas, y las peleas se han hecho cada vez más habituales.



Ocho líderes del movimiento prodemocrático han sido sido víctimas de ataques premeditados, y varios de ellos tuvieron que ser hospitalizados.



El domingo, un hombre armado con un cuchillo atacó a manifestantes y a un político local al que arrancó un pedazo de oreja de un mordisco.



Los manifestantes prodemocráticos también han golpeado a sus oponentes, generalmente en hechos de violencia espontáneos durante protestas.



Como férreo defensor de China y del uso de la fuerza contra las manifestaciones, Ho es uno de las figuras más detestadas por el movimiento prodemocrático.



Su notoriedad creció el 21 de julio pasado cuando fue filmado dando la mano a un grupo de hombres que atacaron con palos e hirieron a 45 manifestantes en la ciudad de Yuen Long.