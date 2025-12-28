Una mañana de domingo dedicada al fútbol se tornó trágica en el barrio de Chimbas, conmocionando a la comunidad deportiva local. Daniel Archilla, un reconocido y querido dirigente del club Colón Junior, falleció a los 55 años tras sufrir un grave accidente durante un partido amistoso.

El episodio ocurrió alrededor de las 11:00 horas en la cancha del Club Atlético Ferroviario, ubicada sobre calle Barboza, cerca de la intersección con Salta. Según los reportes preliminares de fuentes policiales, Archilla participaba activamente del encuentro cuando, en el desarrollo de una jugada, impactó su cabeza con violencia contra uno de los postes del arco.

Tras el golpe, el hombre cayó al suelo en estado de descompensación y comenzó a sufrir convulsiones. Testigos y compañeros de juego actuaron con rapidez, solicitando de inmediato auxilio médico y brindándole los primeros cuidados mientras llegaba la ayuda profesional.

Una ambulancia lo trasladó en código rojo al Hospital Rawson, donde el equipo médico luchó por salvarle la vida. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, las graves lesiones provocadas por el accidente resultaron fatales. Daniel Archilla falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

La Investigación

El procedimiento en la cancha quedó a cargo de personal de la Comisaría 26ª, con la posterior intervención de la UFI Delitos Especiales, que se encargará de investigar en profundidad las circunstancias exactas del trágico hecho. Para ello, peritos de la División Criminalística trabajaron en el lugar, realizando las pericias correspondientes para reconstruir el accidente.

En las horas siguientes, la noticia se confirmó y comenzó a esparcirse, provocando una ola de dolor. El club Colón Junior, conocido popularmente como "el Merengue", emitió un comunicado público a través de sus redes sociales expresando su "profundo pesar" y confirmando la identidad de la víctima.

La institución lo recordó como un "dirigente comprometido y una figura muy querida" dentro del club, y extendió sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Archilla, acompañándolos en este momento de inmenso dolor.