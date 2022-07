¡Un espectáculo! Horarios, TV y cartelera del infernal UFC London del sábado

Este fin de semana, UFC vuelve a Londres para un evento que seguramente dará mucho para hablar luego. El espectáculo se llevará a cabo en la capital de Inglaterra, este sábado 19 de marzo, en el The O2 Arena. Con catorce combates en total, los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas quedarán extasiados de lo que pueda ocurrir. Sin títulos, pero con muchísima pólvora, habrá sumisiones y nocauts de sobra.

En la contienda estelar, el número cuatro de Peso Pesado, Curtis Blaydes, choca contra el seis de la división, Tom Aspinall. Sin dudas, este combate promete ser electrizante, con peleadores que tienen plomo en sus manos y podrían terminar todo antes de llegar a las cartas de los jueces. El estadounidense (16-3), tiene la intención de finalizar a la estrella en ascenso de forma espectacular.

Publicidad

Aspinall sabe que no será fácil, ya que Blaydes viene de una victoria sobre Chris Daukaus en marzo de este año por ko, teniendo varias finalizaciones interesantes. Ante eso, el inglés (11-2, representando a Atherton, Gran Mánchester) aún no sabe lo que es ser derrotado en la organización. Venció en sus cuatro combates dentro de UFC, tres de ellos por nocaut en el primer round. Ahora, quiere la cuarta al hilo.

Cartelera del UFC London

Estelares

Curtis Blaydes vs. Tom Aspinall.

Jack Hermansson vs. Chris Curtis.

Paddy Pimblett vs. Jordan Leavitt.

Nikita Krylov vs. Alexander Gustafsson.

Molly Mccann vs. Hannah Goldy.

Paul Craig vs. Volkan Oezdemir.

Preliminares

Mason Jones vs. Ludovit Klein.

Marc Diakiese vs. Damir Hadzovic.

Nathaniel Wood vs. Charles Rosa.

Makwan Amirkhani vs. Jonathan Pearce.

Muhammad Mokaev vs. Charles Johnson.

Jai Herbert vs. Kyle Nelson.

Mandy Bohm vs. Victoria Leonardo.

Claudio Silva vs. Nicolas Dalby.

Transmisión

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports, Star Plus y UFC Fight Pass.

Resto de Latinoamérica: Star Plus y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Publicidad

Horarios

España: Preliminares (18:00h) y Estelares (21:00h).

Argentina, Uruguay y Chile: Preliminares (13:00h) y Estelares (16:00h).

Nueva York (Estados Unidos), Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: Preliminares (12:00h) y Estelares (15:00h).

Ciudad de México (México), Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: Preliminares (11:00h) y Estelares (14:00h).

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: Preliminares (10:00h) y Estelares (13:00h).