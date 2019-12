Un ex miembro de las FARC muere tras ser acribillado por desconocidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un ex guerrillero desmovilazado de las FARC fue asesinado a tiros por desconocidos en la norteña región de Antioquia, lo que eleva a 19 la cifra de ex combatientes ejecutados en ese departamento colombiano desde la firma del tratado de paz en 2016.



El crimen ocurrió este viernes a la tarde en las inmediaciones del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación del municipio de Ituango, cuando hombres armados dispararon a Manuel Antonio González mientras desplazaba en motocicleta, reportó el diario El Tiempo.



González era hijo de Elmer Arrieta, un antiguo dirigente guerrillero y ex candidato a la Asamblea de Antioquia por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), y llevaba tres años en su proceso de reincoporación a la vida civil.



El asesinato fue condenado en las redes sociales por el director nacional y distrital del partido, Sergio Marín, quien exigió al presidente Iván Duque detener "la masacre contra los firmantes de paz".



González, que trabajaba en un proyecto colectivo de ganadería, era padre de una beba de 10 meses y estaba en pareja con una también ex combatiente de la guerrilla.



Con este nuevo asesinato, ya son 19 los ex guerrilleros asesinados en Antioquia desde la firma de los acuerdos de paz en Cartagena en 2016.



A nivel nacional, desde el inicio del proceso de paz en noviembre de 2016 y hasta el 8 de julio de este año, la Fiscalía de Colombia ha contabilizado el homicidio de 187 ex miembros de las FARC desmovilizados.