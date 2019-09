Un excombatiente denunció a un empleado de Rivadavia por pisar la Bandera

El miércoles pasado el mediodía Oscar Albarnoz, veterano de Malvinas, iba caminando por las inmediaciones del Municipio de Rivadavia cuando observó algo que lo indignó. Es que había un trabajador que bajó la Bandera Argentina y luego la tiró al piso, hecho que lo enojó así que decidió plantearle su postura pero a cambio solo recibió insultos. Desde la Agrupación 2 de abril no se quedaron de brazos cruzados y este jueves presentaron una nota en el palacio municipal exigiendo que tomen algún tipo de medida.

“Cuando a Oscar le pasó se acercó y le dijo `muchachos, con todo el respeto, yo soy veterano de guerra y la Bandera no puede estar en el piso, mucho menos pisotearla´” contó Luis Ávila, un compañero de Albornoz y también veterano de guerra.

Tras este planteo Ávila aseguró que su compañero solo recibió insultos y “un montón de barbaridades”. Debido a esta reacción negativa desde la entidad decidieron presentar un escrito dirigido al intendente Fabián Martín en el que pedían que tomaran acciones por el hecho.

Este jueves fueron los veteranos pertenecientes a la entidad hasta el Municipio de Rivadavia, allí los recibió la secretaria del intendente y luego Martín que les aseguró que iban a revisar las cámaras de la zona para ver qué es lo que había ocurrido realmente ya que estaban enterados del hecho pero también había otra versión circulando.

“A mí me molestó mucho cuando nos comentó la falta de respeto que tuvo el hombre hacia nuestra Enseña Patria porque nosotros perdimos muchos compañeros por ir a defender nuestra Bandera y que la pisotee un argentino es muy doloroso”, expresó el excombatiente.

Mientras tanto, desde la Agrupación 2 de abril esperan con ansias la respuesta y que se tomen las medidas correspondientes ya que lo ocurrido no es solo una “falta de amor a la Patria”, sino también, un “delito”, afirmó Ávila.

Por su parte, el intendente Fabián Martín, al ser consultado sobre el tema dijo estar enterado de lo ocurrido cuando los trabajadores cambiaban la Bandera debido a las roturas que el paño tuvo por el viento. Dio a conocer que había recibido a los excombatientes que habían presentado la nota por lo que ya comenzaron con la investigación para identificar a los empleados involucrados y que también puedan dar su punto de vista sobre el suceso.

"Ya le he pedido al Jefe de Recursos Humanos que me indique quiénes han sido las tres personas que han estado en ese hecho y los escucharemos a ellos también y veremos si les corresponde alguna sanción o no, estamos en la etapa de investigación", dijo el jefe comunal.