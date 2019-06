Un helicóptero se estrelló en la terraza de un rascacielos en Nueva York

Un helicóptero se estrelló este lunes cuando intentaba aterrizar en la terraza de un rascacielos en el centro de Manhattan, en Nueva York, en medio de una intensa lluvia, dejando al menos un muerto.

"Hubo un aterrizaje forzoso de un helicóptero en el techo de 787 7th Avenue en Midtown Manhattan. El fuego se ha extinguido", informó la policía de Nueva York. Los bomberos, en tanto, reportaron que hasta el momento se registra un muerto.

MIRÁ TAMBIÉN Maduro cerrará todos los consulados de Venezuela en Canadá

El accidente se produjo en un edificio de 54 pisos, ubicado en la séptima avenida al 787, entre las calles 51 y 52, en el norte de Times Square. Varios camiones de bomberos y vehículos de la policía rodearon el edificio -donde está ubicada la sede del banco francés BNP Paribas- y evacuaron la zona.

Los transeúntes utilizaron las redes sociales para compartir imágenes. Algunos videos muestran el humo que sale desde lo alto del edificio.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que acudió al sitio del accidente, dijo que no había señales de que se tratara de un atentado terrorista, y que solo el piloto se hallaba dentro del edificio, según el diario The New York Times. "Nadie dentro del edificio fue herido", afirmó el funcionario a la cadena CNN.