Un hijo de Ferreira Aldunate será reemplazante de Manini Ríos en el Senado uruguayo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Gonzalo Ferreira Sienra, uno de los hijos del histórico líder “blanco” uruguayo Wilson Ferreria Aldunate, será reemplazante temporal en el Senado del general retirado Guido Manini Ríos, jefe del derechista Cabildo Abierto, integrante de la alianza de gobierno que encabeza el presidente electo Luis Lacalle Pou.



Ferreira Aldunate, fallecido en 1988, fue, desde el exilio, uno de los principales opositores de la dictadura uruguaya (1973-1985) como caudillo del Partido Nacional, y protagonizó un histórico regreso a la patria aún antes de la vuelta de la democracia.



El 16 de junio de 1984 Ferreira retornó de su exilio cruzando el Río de la Plata desde Buenos Aires en el Vapor de la Carrera, en un viaje que entró en la historia uruguaya como el principio del fin de la dictadura.



Según indicó hoy el matutino montevideano El Pais, Gonzalo Ferreria será quien reemplace, cuando la ocasión lo requiera, al polémico Manini Rios, separado de la jefatura del Ejército por el presidente Tabaré Vázquez por criticar los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos por la represión de la dictadura.



Ferreira, de 73 años, es productor rural y ex empleado de la represa de Salto Grande. Vive en Salto, pero antes lo hizo en Porto Alegre (Brasil) y en Punta del Este. Su nombre se puso en debate incluso como compañero de fórmula de Manini.



Los otros dos hijos del líder nacionalista, Silvia Ferreira y Juan Ferreira, militan en el Partido Nacional y el Frente Amplio, respectivamente.



Gonzalo Ferreira también arrastra una militancia histórica en el Partido Nacional, pero este año decidió apoyar a Manini porque, sin conocerlo personalmente, le gustaba su carácter y su firme personalidad, dijo el dirigente al diario uruguayo.



“Pensé que si esta gente (por el Frente Amplio) ganaba de nuevo, terminábamos como Venezuela”, afirmó desde Salto, donde vive.



En abril pasado Ferreira dijo al Portal Ecos que “la gente no se da cuenta pero estamos hace tiempo en un gobierno de facto, que no se ata a las leyes y a la Constitución”.