Un hombre puso veneno para ratas en la pizza que comería su familia en La Bebida

Un hombre quiso envenenar a su toda su familia poniendo veneno para ratas a toda su familia colocándolo en la pizza que estaban por comer todos juntos en La Bebida, Rivadavia. En este sentido, la Justicia sanjuanina condenó a dos años de prisión condicional a Braian Alexander Pérez Gómez por tentativa de lesiones graves.

El hecho sucedió el pasado 9 de septiembre, cuando la pareja de Braian estaba peleando con su hermana y él aprovechó para ir a una pieza ubicada en el fondo de la vivienda para buscar triguillo verde para ratas. Inmediatamente, se dirigió hacia la cocina donde estaba el horno con la prepizza que iban a comer las dos hermanas y sus hijos. Le puso triguillo a toda la comida.

Minutos después, la cuñada de Pérez Gómez fue a la cocina y se dio cuenta que algo raro estaba pasando. Cuando quiso abrir el horno, el hombre comenzó a forcejear con ella para impedir que lo abriera y se percate finalmente lo que había sucedido. Cuando finalmente lo logró, notó que el triguillo estaba esparcido por toda la pizza.

Al reclamarle, el hombre exclamó: "Me tienen harto, Me tienen cansado todas ustedes. Me tienen podrido". La familia denunció la situación y, meses después, esa denuncia trajo sus resultados. Como Pérez Gómez tenía antecedentes de mayo de este 2022, la Justicia decidió acumular la pena por robo simple en grado de tentativa y por tentativa de lesiones graves a dos años de prisión condicional. De este modo, también le prohibieron el acercamiento al domicilio de las denunciantes y prohibición de realizar actos molestos y turbatorios por dos años.