Un joven de 18 años murió y otros cinco resultaron heridos en un choque en La Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un joven de 18 años murió y otros cinco resultaron heridos esta mañana tras el choque y vuelco de un vehículo en la bajada del Puente Avellaneda, en el barrio porteño de La Boca, informaron hoy Emergencias de la Ciudad y policía bonaerense.



"Fue una choque muy fuerte, con vuelco y un joven de 18 años falleció. Se trasladaron dos jóvenes de 17 y 15 años con politraumatismos al Hospital General de Agudos Penna; otro joven de 17 fue llevado al Hospital Fiorito por Same Provincia mientras dos más, de 20 años, los atendimos en el lugar", indicó hoy a Télam el titular del SAME, Alberto Crescenti.



Según fuentes de Salud de la Ciudad, los menores trasladados a los centros asistenciales porteños y se encuentran fuera de peligro.



En tanto, el joven que fue atendido en el Hospital Penna ya recibió el alta por parte de los médicos.



Fuentes de Emergencias locales informaron hoy que un vehículo particular Renault 19 chocó y volcó cerca de las 8 de la mañana, por causas que aún se desconocen, en la avenida Pedro de Mendoza 1521, en el barrio porteño de La Boca.



Bomberos locales y dos ambulancias del SAME Ciudad y bonaerense trabajan en el lugar mientras policía de la provincia de Buenos Aires realiza las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro y proceder al traslado del cuerpo.



El jefe de bomberos de la Ciudad, Marcelo Pazzelli, informó hoy a la señal de C5N que cerca de las 10 de la mañana de hoy, "los familiares de los heridos aún no se presentaron en el lugar del siniestro".