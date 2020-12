Un matrimonio de abuelos sufrió un violento robo: armas, amenazas y golpes

Realmente un trauma fue lo que le quedó a un matrimonio de abuelos de Alto de Sierra. También tristeza después de sufrir un violento robo en su casa de calle Libertador 8420. Tomás Córdoba, de 80 años, y Rita Esther Fa, de 73, fueron golpeados por al menos cinco ladrones que, además, les apuntaron con un revólver y una escopeta, los amenazaron de muerte y los maniataron para robarles casi todas sus pertenencias.

Todo fue después de las 23 del jueves. Terminaron de cenar y despidieron a un conocido por la puerta del fondo. Rita se puso a lavar los platos y se olvidó de cerrar con llave la puerta. Un joven entró y le preguntó si estaba sola. Ella pensó que era su nieto, pero luego entraron otros cuatros sujetos. Comenzaron a golpearla y a preguntarle dónde estaba la plata. "Me pegó una cachetada muy fuerte, después me agarró de atrás y me dijo 'callate la boca, con quién estás'", relató la mujer a DIARIO HUARPE.

Las tristeza de Mirta Esther Fa: "Pensá en que puedo ser tu mamá", le dijo a uno de los ladrones. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Tomás estaba en la pieza cuando los delincuentes ingresaron a la vivienda. Le pegaron dos trompadas, le apuntaron con una pistola y después le mostraron las balas de la escopeta a modo de amenaza. "Si no decís dónde tenés el dinero, una de estas (balas) es para vos". Córdoba le dijo a DIARIO HUARPE que también lo amenazaron con cortarle un dedo de la mano.

Los ladrones mantuvieron cautivo al matrimonio al menos dos horas. "Fue desesperante, estaba shockeada, ya no daba más", señaló Fa. "A mí me ataron los pies y las manos y me dejaron en la cama", agregó Córdoba.

Los ladrones entraron por la puerta del fondo después de que el matrimonio terminó de cenar. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Después de revolver la casa, los ladrones se llevaron dos televisores, dos planchas, una tetera eléctrica, unas alhajas, una radio, herramientas de trabajo y alrededor de $22.000 en efectivo. Pero la desgracia para estos adultos mayores no terminó en ese momento.

El matrimonio esperó unos minutos para desatarse y salir a pedir ayuda. Salieron entre sus pertenencias tiradas, pero una vez afuera de la casa vieron que los ladrones no se habían ido.

Los delincuentes estaban en la casa de sus vecinos: un matrimonio joven con tres chicos de entre 9 y 12 años. Los ladrones forcejearon con el hombre y la mujer, pero no pudieron entrar a la vivienda. Es que la mayor de las hijas llamó al 911 y la Policía estaba en camino.

No se podía caminar por los dos dormitorios, la cocina y la galería de la casa después del desorden que dejaron los delincuentes. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Fa se asustó porque escuchó un disparo y pensó que le había pegado a ella. Por suerte, la bala no hirió a nadie. Los ladrones escaparon en diferentes direcciones.

La mujer cree que estaban drogados porque estuvieron alrededor de dos horas en su casa y no tenían problema en irse rápido. Inclusive comieron el helado de un pote que estaba en el freezer. Ni Córdoba ni Fa pudieron reconocerlos porque estaban con gorras y barbijos, pero sospechan que tienen aproximadamente 25 años y que son de zonas linderas a su vivienda.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

La denuncia está realizada en la Policía. Hasta el momento no se tuvo noticias de si se produjo alguna detención. Criminalística recolectó en el lugar pruebas y rastros que pueden servir para una hipotética detención en el futuro. Mientras el matrimonio está acompañado de sus dos hijos y al menos tres nietos, que se quedaron a cuidarlos por turnos, ya que el susto fue grande y el miedo a que pase de nuevo mucho más.

Según la abuela de 73 años, Alto de Sierra desde hace 10 años que no es igual. Cada vez la delincuencia se nota más, afirmó. La mujer dijo que en el barrio Rural 2, que está cerca de su casa, ya hubo varios robos. Pide ayuda a las autoridades para que eso cambie.