Un médico rural pasó por Yo te invito y contó como es su trabajo

Cada 4 de julio se celebra el día del médico rural. Es por esto que Alejandro Mattar, médico de Sierra de Elizondo y Sierra de Chávez, pasó por Yo te invito, el magazine informativo conducido por Ana Paula Zabala de lunes a viernes de 17 a 18.30 horas por la pantalla de Telesol.

Alejandro Mattar tuvo su llamado hace más de 10 años cuando, con una campaña solidaria de DIARIO HUARPE a Sierra Elizondo, tuvo su primer contacto con la comunidad. En aquél momento se acercaron para llevar donaciones y Mattar hizo un relevamiento de salud.

Publicidad

Fue aquél primer encuentro el que le permitió acercarse.

El médico compartió su experiencia en las sierras sanjuaninas.

Su trabajo consiste principalmente en la medicina preventiva, es decir hacer seguimientos y análisis para estar al tanto de las condiciones de la comunidad. El objetivo es evitar brotes de enfermedades y mantener sana a los pobladores.

Para acceder a la sierras se debía viajar en mula unas nueve horas. Después se realizó un camino que actualmente permite el acceso en vehículo.

En caso de urgencias, Mattar explicó que un enfermero llama al puesto y desde ahí se envía una ambulancia todo terreno. En caso de gravedad, se dispone del helicóptero sanitario.

Es decir, para acceder se realiza un esfuerzo. Entonces, qué es lo que hace que alguien elija día a día esa profesión.

Publicidad

Mattar dijo: “A mi me cautivó la gente. Uno piensa que tiene carencias, y si bien existen, también hay que tener en cuenta que ellos viven a su manera y tienen un estilo diferente a quien vive en la ciudad. Yo siento que he aprendido más de ellos que lo que les he podido brindar”.

Semana a semana, el médico acude a la comunidad. Médico rural, una vocación.