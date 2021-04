Un médico sanjuanino opinó que la variante Manaos ya podría estar en la provincia

Un médico sanjuanino opinó que es posible que en San Juan ya está circulando la variante más feroz Manaos del coronavirus. El profesional aseguró que esto es posible si se tiene en cuenta que ya se detectaron casos este martes en San Luis y el miércoles en Mendoza.

En declaraciones a radio del Sur, el cardiólogo, Gustavo Alcalá, explicó que "los dos casos de los que se habla en Mendoza corresponden a dos profesionales de la salud que ya estaban vacunados y que no habrían viajado a Brasil", relató.

Luego agregó que los especialistas consideran que "cuando uno tiene un sólo caso confirmado y no se puede rastrear de dónde vino el contacto, ya es circulación comunitaria".

Tras esta explicación el profesional recordó que San Juan tiene cercanía geográfica con San Luis y Mendoza y eso hace pensar que en San Juan también puede haber casos de la variante Manaos. El médico opinó que "con la comunicación terrestre que tenemos con esas provincias, la variante de Manaos ya está en San Juan" y alertó sobre la necesidad de extremar las precauciones.

Mientras en el resto del país se comenzó a notar el incremento de casos de esta variante, las autoridades sanitarias locales ya enviaron al instituto Malbrán muestras de pacientes con Covid-19 para determinar si en la provincia tiene o no casos de la variante Manaos.

San Juan fue incluida, al igual que todas las otras jurisdicciones del país, dentro de un programa nacional que busca detectar si existe circulación de alguna nueva variante en el territorio. En el caso de la provincia, se ha otorgado un cupo y frecuencia de envío de muestras.

En los últimos días el jefe de Bioquímica, Raúl Vallejos, explicó a DIARIO HUARPE que deben reunir muestras de PCR no relacionadas, de personas que no tengan nexo entre ellas. La recolección de muestras se debe hacer en distintos puntos de la provincia, en grupos etarios diversos, si están internados o no, con el objetivo de que el muestreo sea lo más heterogéneo posible.

Vallejos explicó que es posible que estos controles se extiendan en el tiempo y no descartó que las autoridades nacionales incluso puedan pedir un mayor número de muestras.

La cepa de Manaos proviene de la capital del Amazonas, Manaos, y se descubrió en noviembre del 2020, además de esta variante ya se han identificado otras que reciben el nombre de Río de Janeiro o Reino Unido.

Sobre la gravedad de la variante Manaos, el médico sanitarista y asesor del gobierno bonaerense, Jorge Rachid, explicó que es una variante que "ataca, con mayor virulencia, a una franja etaria mucho más numerosa porque es la que va de los 40 a los 65 años", y dijo que en la Argentina "todavía no es el virus prevalente pero lo va a ser en las próximas dos semanas".



El especialista explicó que esa franja etaria, al ser más numerosa, "ocasiona más daño en el impacto de los sistemas sanitarios y también más muertes y esto es lo que está sucediendo cuando ese virus se hace dominante, aunque en Argentina todavía no es el virus prevalente".