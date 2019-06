Un plátano se cayó y sus raíces rompen la estructura de una casa

La crítica situación se registró en la villa Don Arturo en las inmediaciones de las calles Hugo Wast y Monseñor Zapata. Justo cuando las primeras ráfagas del viento Zonda llegaban a la zona santaluceña.

“Empezamos a ver que el viento movía el árbol de un lado para el otro”, contó a DIARIO HUARPE una de las vecinas de la zona “y no terminamos de decir que se iba a caer, y se cayó. Pero nunca nos imaginábamos que iba a romper la casa”.

Según los vecinos, la caída y posterior rotura de la vivienda se podrían haberse evitado, ya que en el 2017, la vecinal había solicitado al municipio su erradicación por el estado en el que se encontraba la especie arborea.

“El árbol llevaba años seco y sabíamos que en ese estado era todo un riesgo”, dijo otro vecino. “Por suerte los daños hoy son materiales y no tenemos que lamentar una víctima, pero me parce que las cosas no son así”.