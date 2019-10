Un sanjuanino recordó con cariño a Mercedes Sosa

Este 4 de octubre se cumplieron 10 años de la muerte de la cantante folclórica Mercedes Sosa. "La Negra", como se la conoció cariñosamente en el ambiente popular, nació en Tucumán, pero fue mundialmente famosa por su talento y su compromiso de lucha, en especial durante los oscuros años de la última dictadura cívico militar en la Argentina que la obligó a exiliarse en el exterior.

En este nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de la cantante, el fotógrafo jachallero Roberto Ruiz la recordó con cariño y admiración a través de una imagen que publicó en su cuenta de Facebook donde se lo ve abrazado a Sosa.

"Era una madraza, tenía ese espíritu con todos, en especial con su propio hijo y con Charly García", la definió Ruiz en diálogo con DIARIO HUARPE. "En mis inicios trabajé en La Gaceta de Tucumán y en esa época Mercedes Sosa vivía todavía en aquella provincia e incluso la vi cantar allí. Después, cuando yo me fui a trabajar en Clarín, tuve la suerte de que me enviaran a cubrir la vuelta del exilio de 'La Negra', lo que fue un regreso complejo porque en 1982 todavía los militares estaban susceptibles", comentó.

Por esa cobertura para una producción especial, Ruiz conoció a Sosa e incluso fue hasta su casa. A partir de allí nació una amistad basada en la confianza hasta tal punto que la cantante interpretaba temas de Buenaventura Luna sabiendo el origen jachallero del fotógrafo sanjuanino. "Siempre me decía que quería venir a la Fiesta de la Tradición, lo que finalmente hizo en 2006.

"Me comentó que venía a Jáchal, pero yo no pude venir. Mi sueño hubiese sido haberla visto actuar en Jáchal. A los pocos días fui a verla a la casa donde me invitó a tomar el té y me contó que esa noche en San Juan hizo un frío terrible, pero que igual actuó con mucho placer y se dio el gustazo de estar en la tierra de Don Buenaventura", dijo emocionado Ruiz.

"Siento un afecto exagerado por Mercedes, pero porque era una persona simple y humilde. Yo presencié varios espectáculos donde actuó con grandes del mundo y nunca se creyó más que nadie. Para mí fue la más grande del mundo por sus condiciones, por su voz y su personalidad", culminó Ruiz.