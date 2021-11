Un secreto guardado hace más de 70 años: el sabor canela de una heladería sanjuanina

Un secreto envuelve a la heladería artesanal más antigua de la provincia, la elaboración de un sabor que los distingue y que hace que los sanjuaninos vayan hace años a consumirlo: la canela.

Son sólo tres personas las que saben cómo crear ese sabor, el fundador de la heladería, Narciso Eccher, que llegó desde Austria y, como tenía conocimientos en la elaboración de helados, comenzó con ello. Después su hijo se hizo cargo de la firma y ahora el hijo de éste, Rolando, que es quien la atiende y lleva adelante en la actualidad.

El paso a paso de esa receta no está escrito, ni siquiera en “el libro marrón”, un cuaderno que comenzó a escribir Narciso en el año 1949, cuando abrió La Alpina en la esquina en la que se mantuvo siempre de 9 de Julio y Las Heras. Ahí, con puño y letra fue anotando cada una de las recetas para elaborar helados artesanales, como así también, los secretos y los perfeccionamientos que iba haciendo para que mejorar la calidad. Esos escritos son la fórmula perfecta para que la firma siguiera siempre adelante y que familias los eligieran durante años.

El creador de La Alpina, el abuelo de Rolando que llegó desde Austria. Foto: gentileza.

No obstante, en el libro marrón, como lo llaman los Eccher, hay algo que no está: la forma de elaborar el sabor que los distingue, el que es su estrella, el que viene cosechando fanáticos desde hace 72 años: la canela.

“La receta de la canela y sus almíbares, que trabajamos con siete distintos, no la sabe nadie, ni siquiera mi esposa. Hay clientes que me dicen que tengo que escribirla, pero no lo voy a hacer porque mi abuelo se lo pasó a mi padre, mi padre a mí y yo a nadie porque no sé si mis hijos vayan a seguir así que por ahora va a seguir siendo un secreto”, cuenta a DIARIO HUARPE Rolando, actual propietario de la firma.