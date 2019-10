Un sismo con una intensidad grado 5 sacudió a la ciudad de Las Heras en el norte de Santa Cruz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un sismo con una intensidad grado 5 sacudió hoy a la ciudad de Las Heras, en el norte de Santa Cruz, y motivó evacuaciones preventivas de establecimientos escolares y sanitarios, aunque no provocó daños personales ni estructurales, se informó oficialmente. “Se trató de un sismo de un grado 5 que no generó daños estructurales, pero fue sentido por los vecinos a partir de que oscilaban las lámparas y vibraban las sillas”, informó en declaraciones radiales Diego Farías, director provincial de Protección Civil. El gobierno de Santa Cruz reportó, basado en un informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), que "el evento ocurrió con epicentro a unos 20/30 km de Las Heras, y esto ha sido corroborado por Protección Civil de la Nación". Farías dijo que tras el evento, que duró 4 segundos, se realizaron evacuaciones preventivas de establecimientos escolares y también del hospital, mientras que "luego de que Bomberos constató que no se produjeron daños personales ni estructurales se volvió a la normalidad". El funcionario aseguró que “todas las instituciones gubernamentales, de seguridad, salud, educación y desarrollo trabajan articuladamente" en un Comité de Crisis. Farías también pidió responsabilidad al informar, y aclaró que "en sismología no se puede hacer futurología", por las primeras publicaciones que anticipaban réplicas. El funcionario provincial reparó en la importancia de que Nación considere la colocación de aparatología que mida este tipo de eventos en la zona. “En el mapa del Instituto estamos en un nivel 1 que indica la peligrosidad más baja en cuanto a riesgos sísmicos, habrá que ver si corresponde realizar otro tipo de trabajo en este sentido y colocar equipamiento”, expresó Farías.