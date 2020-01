Un sondeo atribuye a Bolsonaro aumento de popularidad y apoyo a su gestión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La popularidad del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, creció en la recta final de 2019 entre los brasileños, que lo siguen colocando como el favorito para las elecciones de 2022, seguido por el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, legalmente inhabilitado para participar de comicios por dos condenas por corrupción, reveló una encuesta divulgada hoy.



El tradicional sondeo del instituto MDA para la Confederación Nacional del Transporte indicó una buena noticia para Bolsonaro: en cinco meses la aprobación de su figura saltó de 41% a 47,8%, mientras que su reprobación personal cayó de 53,7 a 47%.



También creció la evaluación positiva de la gestión de gobierno, de 29,4 por ciento en agosto de 2019 -última encuesta de MDA-a 34,5% en enero.



Quienes dicen que el gobierno es malo cayó de 39,5% al 31% actual.



Según Vander Costa, presidente de la CNT, hay una expectativa del 43,2 por ciento de los entrevistados de que la situación del empleo mejorará en los próximos meses.



Los ítems más citados por los entrevistados como positivos fueron, en este orden: lucha contra la corrupción, economía y seguridad y con el peor desempeño fueron apuntados los servicios de salud pública, la educación y el medio ambiente, además del empleo.



Por otra parte, la encuesta planteó un escenario electoral para las presidenciales de 2022: lidera la opción "No sabe" con 30%, seguida por el presidente Bolsonaro con 29,1% y Lula con 17%.



"La encuesta fue espontánea, es decir, sin hablar de nombres, apenas lo que venía a la cabeza del entrevistado", explicó Costa.



En tercer lugar se ubicaron el laborista Ciro Gomes, con 3,5%, el ministro de Justicia y ex juez Sérgio Moro, con 2,4%, el ex candidato presidencial del Partido de los Trabajadores Fernando Haddad, con 2,3%, el empresario Joao Amoedo, con 1,1 y el magnate y presentador televisivo de la TV Globo, Luciano Huck, con 0,5%.