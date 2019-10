Un tiroteo en un club cerrado en Kansas termina con cuatro muertos y cinco heridos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Cuatro personas murieron y cinco resultaron heridas anoche tras un ataque a tiros en un club privado en la ciudad estadounidense de Kansas, un episodio del que aún no se conocen los motivos. Según el vocero de la Policía de la ciudad de Kansas, Thomas Tomasic, las cuatro víctimas fatales eran de origen latino y las cinco personas heridas se encuentran hospitalizadas y “se cree, estables”. Se desconoce, por el momento, la identidad de las nueve víctimas totales, de o de los atacantes y el motivo del ataque. La policía aún no pudo descartar que trate de uno o más agresores ya que él o ellos lograron escapar. Según la Policía, el o los sospechosos entraron al bar y comenzaron a disparar, alrededor de la 1:27 de la madrugada, cuando había unas 40 personas en el club. Lo único que encontraron, por ahora, son vainas, informó la CNN. “Todavía no tenemos una descripción lo suficientemente buena, como para apuntar a uno o más sospechosos”, dijo Tomasic. "Ni siquiera sabemos cuántos", agregó.