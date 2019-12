Un tribunal condena al ex presidente sudanés por corrupción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un tribunal de Jartum condenó hoy al ex presidente sudanés Omar al Bashir a dos años de confinamiento en un centro reformatorio, tras acusarlo de lavado de dinero y corrupción.



Este es el primer fallo en contra Al Bashir, quien también es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por cargos de crímenes de guerra y genocidio, debido a su responsabilidad en el conflicto de Darfur en la década del 2000, que dejó más de 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados.



El tribunal halló culpable a Al Bashir, de 75 años, de tenencia ilegal de divisas luego que las autoridades le incautaran más de 7,8 millones de dólares en su residencia, días después de que perdiera el poder, informó la agencia EFE.



El juez Al Sadeq Abdelrahman señaló que la pena prevista para este delito es de hasta 10 años, ya que el sistema legal sudanés no permite la condena de personas de más de 70 años.



Por lo tanto, el magistrado lo condenó a dos años de confinamiento por corrupción en un centro social.



El ex presidente había dicho que el dinero incautado era parte de un monto de 25 millones de dólares otorgados por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, para ayudar al país.



También mencionó que el resto del dinero fue gastado en asuntos de interés público.



El 11 de abril pasado, Al Bashir fue derrocado por el Ejército sudanés, después de cuatro meses de protestas populares y desde entonces está en la prisión de Kober, en Jartum.



Durante tres décadas que permaneció en el poder, Sudán fue ubicado en la lista de países terroristas por Estados Unidos, y la economía de este país africano sufrió distintas crisis.