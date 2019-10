Un Tribunal paquistaní concede ocho semanas de libertad a ex premier Sharif, en estado crítico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Tribunal Superior de Islamabad concedió hoy ocho semanas de libertad bajo fianza por motivos médicos al ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif, que se encuentra en estado "crítico" y "luchando por su vida", según su partido y médicos.



"Nawaz Sharif está luchando por su vida. El Tribunal le concedió ocho semanas de libertad bajo fianza", anunció a los medios Ahsan Iqbal, secretario general de la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), partido del tres veces primer ministro.



Iqbal lamentó que la libertad bajo fianza tenga fecha de finalización y que no se extienda hasta que el político condenado en diciembre a siete años por no explicar la propiedad de una fábrica de acero se recupere.



Su médico, Adnan Khan, denunció que Sharif, de 69 años, se encuentra en estado grave a consecuencia de un bajo nivel de plaquetas, un pequeño infarto e insuficiencia renal.



"El ex primer ministro Nawaz Sharif, enfermo crítico, está luchando una batalla por su salud y su vida", publicó en Twitter Khan poco antes de la vista al tribunal, donde testificó.



En julio de 2018, Sharif ya había sido condenado en otro caso de corrupción a 10 años de cárcel por la propiedad de cuatro pisos de lujo en Londres, pero la pena fue suspendida mientras los tribunales estudian la apelación.



Además, fue recientemente acusado en otro caso de corrupción relacionado con una fábrica de azúcar, informó la agencia de noticias EFE.



El político paquistaní negó todas las acusaciones.



Sharif fue inhabilitado en julio de 2017 por el Tribunal Supremo por no desvelar un sueldo que recibió de una empresa de un hijo, una irregularidad conocida tras la publicación de los Papeles de Panamá.