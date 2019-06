El joven de 26 años que se dirigía a Mendoza en su Fiat Fiorino habría tratado de esquivar un bulto, al parecer una bolsa, en la ruta 40 a la altura de calle 10 en Pocito y esa maniobra le valió la pérdida del control del rodado el cual quedó volcado al costado de la ruta.

Personal de la Comisaría 7ª de Pocito y Gendarmería debió acudir al lugar para controlar el tránsito en la zona para evitar otro siniestro.

MIRÁ TAMBIÉN Detuvieron a la hija y al yerno de Julio Calivar

El conductor, de quien no trascendió su nombre, quedó a la espera de la grúa de su seguro para retirar el vehículo y ser trasladado a la vecina provincia, porque ya que por no haber terceros involucrados, no hubo actuaciones policiales ni causas penales iniciadas en su contra.