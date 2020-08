Un viento arremolinado tira 11 postes de luz en Chucuma

Vecinos de Chucuma, contaron que este fin de semana un remolino de viento tiró 11 postes de luz y dejó sin servicio eléctrico a toda la localidad vallista.

“Ya estamos medios acostumbrados a que las luz se nos corte cada vez que corre viento, pero esta vez el corte fue más largo porque dicen que se cayeron unos postes de energía”, contó María una vecina de Chucuma.

En contacto con referentes de Energía San Juan en Valle Fértil, confirmaron lo sucedido y determinaron que fueron un total de 11 los postes que se cayeron con el aremolinado viento.

El corte de energía se prolongó por varias horas desde el parador turístico de Chucuma, hasta Baldes de Funes y Baldes del Sur de Chucuma.

“Que me disculpen pero me parece ya es hora de invertir en postes más seguros y dejar de lado los postes de madera. O si los utilizan que los renueven más seguido porque las bases se termina pudriendo”, dijo otro vecino de Chucuma.

Chucuma está a 56 km en dirección sur de la Villa San Agustín de Valle Fértil. Viven un promedio de 120 familias.

"Está bien que seamos pocos los usuarios y que no le movamos la aguja de las finanzas a Energía San Juan, pero creo que nos meremos un mejor servicio porque cuando no es el viento, es la lluvia, la brisa o el pajarito que se asentó en el cable; y así no hay electrodoméstico que aguante", concluyó María la vecina de Chucuma.