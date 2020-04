Una artista callejera en cuarentena: los malabares de Gloria Castaño

Es mediodía en la San Juan de la cuarentena total. En una casa del barrio Conjunto 5, en La Bebida, está Gloria. Sentada, mira por la ventana y toma mate. Viste un jean celeste ajustado y un suéter rayado, de colores cálidos. Un solo aro cuelga de su oreja izquierda. Un piercing de 2 puntas le atraviesa la ceja derecha. Está descalza y tiene sus uñas pintadas en distintas gamas de rosa. El pelo enrulado, castaño -como su apellido- se contiene por una traba animal print y un pañuelo naranja.

A sus 46 años se la ve relajada, pese a que le falta el sustento económico que tenía hasta hace poco, cuando todo se paró.

Después de cada sorbo de mate su mirada se detiene. Dice que piensa en volver a las calles, por donde pasa su vida. Los colectivos solían ser su escenario y la gente le pagaba por escuchar su música.

Hace 8 años Gloria Castaño se separó de su pareja y de Buenos Aires se vino a San Juan. Hizo algunas tareas esporádicas, pero su fuerte era el bombo y la guitarra.

Era encargada de un café en el Patio Alvear cuando dijo "Basta", porque así no podía seguir con el canto, que con el tiempo pasó de ser una pasión a una fuente de dinero para alimentar a sus 3 hijos: Belén de 29 años, Pedro de 18 y Malena de 16.

Gloria dice que su decisión de dedicarse a la música rompió con algunos esquemas un tanto conservadores en su familia y de un grupo de conocidos que la desalentaban porque "de la música no se podía vivir" y "buscate un trabajo serio".

“La gente te llena de dudas, pero yo me siento orgullosa porque les demostré que sí se puede. No me imagino trabajando 8 horas en un lugar donde era infeliz”, se ríe.