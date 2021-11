Una chica trans sanjuanina lucha por vivir: le inyectaron aceite de avión

Una chica trans sanjuanina de 21 años está luchando por su vida en Córdoba debido a las consecuencias de que le inyectaran aceite de avión. La joven es oriunda de Chimbas y viajó hasta allá para que le hicieran este procedimiento y, de esta forma, poder adaptar su cuerpo a su identidad de género.

Según confirmó este martes la referente de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) en San Juan, Mónica Lencinas, en declaraciones a Radio Sarmiento, la joven está en estado crítico. Incluso, ya le pidieron a su madre que se despida de la chica debido a la gravedad del caso, pero esperan un milagro.

“Esperamos un milagro, lo único que le funciona bien es un riñón y el corazón, le han pedido a su mamá que se despida porque es cuestión de horas”, comentó Lencinas.

Aún no está del todo claro el líquido que le inyectaron: “Se inyectó silicona líquida o aceite de avión en los senos y eso le provocó un derrame en todo su cuerpo, su pronóstico es grave, sin posibilidad de vida, estamos esperando a ver qué sucede”, dijo la referente de Ammar.

Lencinas aseguró que las jóvenes acuden a estas prácticas clandestinas ya que es “el único medio que encuentran ellas para ir acomodando su cuerpo a su identidad que ahora tienen”. Es que, a pesar de que existe la Ley de Identidad de Género donde también contempla la cirugía, la referente sostuvo que en San Juan no se aplica, "siendo que la ley es para todo el territorio argentino”, comentó.

“Se fue a Córdoba porque allá hacen estas prácticas, las compañeras tienen contacto y buscan cómo adecuar su cuerpo. No sé cuánto dinero cuestan, son caras, pero menos que las comunes. Lo hace alguien, no sé quién ni cómo lo hacen. Sé que a algunas compañeras les ha hecho mal y a otras no. Es una cosa muy precaria, no entran a quirófanos”, cerró la referente de la asociación sobre el tema.