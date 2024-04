Una estrella de UFC estuvo cerca de morir por una compleja enfermedad

La Peso Mosca de UFC, Maycee Barber, se está recuperando después de una estadía de nueve días en el hospital y está agradecida de estar viva. Los médicos aún no saben qué enfermó tanto a la peleadora. Sospechan que pudo haber contraído Streptococcus pyogenes, una forma grave de faringitis estreptocócica y una infección por estafilococos. También contrajo neumonía y su presión arterial bajó a niveles peligrosos.

"Las cosas por las que sometemos nuestros cuerpos, no es ninguna broma, todas estas cosas en la parte trasera de una pelea. Nunca hubiera pensado que estaría en un hospital durante nueve días sintiendo que iba a morir. Terminé... con oxígeno, con la presión arterial monitoreada, y todo monitoreado en todo momento, y siendo pinchada con un montón de agujas diferentes", fue lo que comenzó diciendo Barber en diálogo con The MMA Hour.

Luego, Maycee expuso: "Pero no tenemos una respuesta definitiva sobre qué fue. Desde el momento en que entré al hospital, empezaron a darme antibióticos y a darme cosas para intentar bajarlo o resolverlo. Mientras hacían eso, también estaban probando y dijeron: 'Le estamos dando esto para ayudarla, pero también estamos tratando de descubrir qué es'. Así que nunca obtuvieron una respuesta verdadera sobre qué era".

Graves problemas para Maycee Barber

"Pero los antibióticos que estoy tomando ahora poco a poco están empezando a curarlo. Así que tengo la esperanza de que simplemente se mantenga alejado, porque por un momento no estaba seguro de si iba a lograrlo. Progresó tan rápido que terminé yendo a emergencias, me hicieron pruebas y trataron de resolverlo, pero no pudieron resolverlo, y luego me iban a enviar a casa esa noche. Todavía tenía fiebre bastante alta. Mi temperatura era como 102, 103 grados. Fui a casa, me acosté, me desperté al día siguiente y tenía como 105, 106", agregó.

Para cerrar, Maycee Barber resumió: "Me llevaron de nuevo a la sala de emergencias y comenzaron a realizar más pruebas, y luego progresó a un tratamiento de nueve días: 'Creemos que es sepsis'. Creemos que es estafilococo, creemos que es MRSA, creemos que es un coágulo de sangre. Todas estas cosas diferentes. Pensaron que era estreptococo A (es otra forma de estreptococo) y luego dijeron: 'No estamos seguros'. Todo el campamento fue un poco difícil, pero me sentí mal en el sentido de que debería haber terminado con Katlyn. Sé en mi corazón que podría haber acabado con ella. Simplemente no tenía ese poquito extra".