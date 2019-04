En los últimos días cayó una nueva acusación sobre Juan Darthés, en esta ocasión, de la ex vedette Yanina Zilli quien relató un episodio realmente incómodo que vivió mientras grababan una escena de “Los hermanos Pérez Conde”, una ficción que se emitió en 1997.

“Yo fui por un programa y logré mi sueño de ser actriz porque me quedé por 15 capítulos. Obvio, siempre con la minifalda y siempre mostrando, pero hice un papelito de policía, muy lindo. Yo no era una nenita, más bien era una bomba. En aquel momento no sabía cómo sería dar un beso en una escena”.

“Era un beso, no sabía que era tan real todo. Es que me metió la lengua hasta la garganta. Me lengüetió todo. Pasó entre ambos, pero me sorprendí. Ahí dije ‘mirá vos los actores’. Yo pensé que era normal en su momento y dije bueno será así ‘se mandan lengua a morir’. Pero insisto, yo no era una nena, ya tenía 27 o 30 años y él tenía seis o siete años más que yo”, siguió contando Zilli.

Concluyó: “La diferencia con las acusaciones que recibió, es que yo no era una niñita. Más bien pensé que debían besarse así en las escenas”.

Fuente: Telefé Noticias.