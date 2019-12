Una exposición de mujeres y otra de arte contemporáneo francés trazan la programación 2020 de Proa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una exposición que reunirá artistas, curadoras, investigadoras de distintos universos artísticos y otra que presenta la colección de más de veinte fondos regionales de arte contemporáneo de Francia, son dos de las apuestas más fuertes que ofrecerá Fundación Proa en su programación prevista para el año próximo.



Aunque hasta marzo de 2020, el espacio de arte del barrio porteño de La Boca seguirá con la exhibición dedicada a Anish Kapoor, el artista británico nacido en India, en marzo renovará su programación con una gran exposición que nucleará una selección de obras de las más de 150 artistas mujeres, curadoras e investigadoras que pasaron por la institución durante los últimos 23 años, bajo la curaduría de María Laura Rosa.



La exposición buscará reflejar la diversidad de trayectorias que no solo exhibieron en Proa sino que también participaron en ciclos de artistas y críticos, y de este modo "dar un panorama sobre las diversas disciplinas, formas de producción artística, y edades diversas, incluyendo los diversos colectivos conformados en algunos momentos", adelantan desde Proa.



Desde un punto de vista internacional, se recordará a la francesa Louise Bourgeois con su monumental araña de bronce titulada "Maman" en la vereda de Proa; así como también a Mona Hatoum, Rosemarie Trockel, Ana Mendienta, Marlene Dumas, Doris Salcedo y el colectivo Mujeres Creando, de Bolivia.



Mientras que de la escena argentina, la muestra se articulará con obras de artistas que van desde Marta Minujín, Ana Gallardo, Monica Girón, hasta Margarita Paksa, Diana Aizenberg, Luciana Lamothe y el grupo Mujeres Públicas.



Además, las curadoras, investigadoras y académicas que participaron de distintos proyectos a lo largo de las últimas dos décadas estarán presentes con su voz en encuentros, y otros programas diseñados especialmente para esta ambiciosa exposición que se podrá ver de marzo a junio de 2020.



La mitad del año llegará con la exposición sobre la colección de los Fondos Regionales de Arte Contemporáneo de Francia, conocidos como FRAC, una vasta colección pública con más de 30.000 obras de 5.700 artistas, que en la Argentina llegará con la curaduría conjunta de Juan Sorrentino, Sigismond de Vajay y el Departamento de Programación de Proa.



La muestra, que ocupará Proa y Proa 21, consistirá en una selección de obras de la colección FRAC, "abarcando una diversidad de lenguajes artísticos y una multiplicidad de artistas internacionales", adelantan desde la fundación.



La exposición, que irá acompañada de un catálogo y una serie de programas público vinculados a curaduría, se desarrollará en el marco de una serie de proyectos de colaboración entre Fundación Proa y Platform que tiene como objetivo generar nuevos intercambios culturales en anticipo de la temporada cultural cruzada 2022-2023 entre Francia y Argentina.



En ese marco, el año próximo desembarcará con un intercambio de residencias para artistas y curadores, y la Argentina recibirá a Annabelle Ténèze, curadora y directora de Les Abattoirs Musée FRAC Occitanie Toulouse para realizar una residencia curatorial en abril 2020, la cual incluirá una charla abierta y una clínica de trabajo destinada a jóvenes curadores.



Por otro lado, la programación 2020 volverá apostar por el ciclo de curadores internacionales lanzado este año.



Hasta el momento, confirmaron su presencia Margot Norton, curadora del New Museum, y Annabelle Ténèze directora de Musée d'art moderne et contemporain FRAC Toulouse.