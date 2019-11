Una familia de dos adultos y dos menores necesita $35.436,66 para no ser pobre en Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un grupo familiar compuesto por dos menores y dos adultos de 35 años, con empleo, propietarios de la vivienda, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, necesita al menos ingresos por $35.463,66 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser pobre, según el informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de ese distrito.



El mismo informe identifica como "No pobres vulnerables" a aquel núcleo familiar que no alcanza a cubrir la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo, que en octubre pasado fue de $44.505,35.



La estadística mensual estableció que el mismo grupo analizado, si tiene ingresos inferiores a $17.430,97, está en situación de indigencia porque no alcanza a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).



También identifica como "sector medio frágil" a quienes en el mismo grupo (dos adultos propietarios de la vivienda, con empleo, y dos menores) tienen ingresos de al menos la Canasta Básica Total pero no llegan al 1,25 veces la canasta total del sistema de canastas de consumo.



En situación de pobreza se ubican quienes tienen ingresos entre $17.430,97 y $35.436,65; los "No pobres vulnerables" entre $35.436,66 y $44.505,34; y el "sector medio frágil" entre $44.505,35 y $55.631,68.



Si en el mismo grupo analizado perciben entre $55.631,69 y $178.021,39, lo califican como "clase media"; porque "no supera cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo", explica el informe.



Los grupos de dos adultos, propietarios, con dos menores, que sumen ingresos mensuales superiores a los $178.021,39, están en la categoría "sectores acomodados", porque superan cuatro veces la Canasta Total, a octubre pasado.



La Canasta Básica Alimentaria, que fija el límite sobre la indigencia, mostró un incremento de 48,2% respecto de octubre de 2018 y de 1,6% en relación a septiembre.



La Canasta Básica Total, que fija el límite sobre la pobreza, creció en octubre de 2019 49% respecto de igual mes de 2018 y 3,7% en referencia a septiembre.



La Canasta Total, que establece el límite de vulnerabilidad, registró en octubre un incremento de 48,6% respecto de igual mes de 2018 y del 2,4% en relación con septiembre.