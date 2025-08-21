El escenario político sanjuanino de cara a las próximas elecciones nacionales se ha caracterizado por una profunda inestabilidad y fragmentación en las principales fuerzas. En este contexto, Cristian Jurado, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad, presentó a su espacio como la única opción que se mantiene unida y coherente, sin las divisiones que han marcado el cierre de listas en otros sectores.

En una entrevista para el programa del Café de la Política, Jurado sostuvo: “La crisis que se vio en el cierre de candidatos en los otros frentes es lo que nos diferencia a nosotros en la izquierda”. El candidato explicó que mientras el resto de las fuerzas políticas se enfrentaron a rupturas y desacuerdos, su espacio ha logrado mantener sus convicciones y su base militante intactas.

Jurado no dudó en señalar las divisiones que, a su criterio, debilitan a los principales competidores. "En el resto de los frentes hay una crisis y se vio en el cierre de candidatos que demostró que en el orreguismo hubo dirigentes que se fueron, en el peronismo hay listas separadas y los libertarios son cuatro divisiones". A diferencia de estos escenarios, Jurado enfatizó que en su frente "esto no pasa, ya que seguimos teniendo las mismas convicciones, los mismos integrantes con la posibilidad de ampliarnos”.

Una de las críticas más fuertes de Jurado apuntó a la falta de coherencia en la dirigencia de otros espacios. El candidato subrayó que en la Izquierda “no tenemos dirigentes que un día tenga una camiseta y otro día, otra. No hay candidaturas testimoniales ni tampoco dirigentes que hayan defendido otro espacio político que hoy lo niega”. Para Jurado, esta firmeza ideológica los posiciona de manera favorable frente al electorado, y afirmó que “en la Izquierda no le tomamos el pelo a la gente”.

Con esta estrategia, el Frente de Izquierda Unidad buscará captar a los votantes desencantados del peronismo. Jurado adelantó que su objetivo es atraer a “un espacio político que queda vedado en el justicialismo y mucha de esa gente que no quiere votarlos, seguramente nos elegirán como opción”. El candidato cree que la coherencia de su frente será clave para seducir a un sector del electorado que se siente desilusionado con las internas justicialistas. “Todo aquel sector que no se ve representado por el uñaquismo, que no tienen a quien votar, seguramente nos votará a nosotros por nuestra consecuencia”, concluyó.

Textuales

Cristian Jurado / Candidato a diputado nacional de la Izquierda