El próximo viernes 22 de agosto a las 21 horas, Benjamín se presentará en el Teatro Oscar Kummel, en Rawson, dentro de la sala principal del espacio cultural de Villa Krause. Será una fecha significativa dentro de su carrera, ya que es la primera vez que llega a San Juan con la banda completa y con la propuesta integral de su gira.

“Es una fecha especial para mí porque es la primera vez que voy con toda la banda, es decir, que vamos a San Juan como una fecha de la gira”, expresó el músico en diálogo con DIARIO HUARPE. En este sentido, recordó que su último paso por la provincia había sido en 2019, en una participación junto a Iván Noble: “Había sido como una prueba piloto, una muestra, porque toqué media hora nada más. Nunca habíamos podido concretar una fecha como hubiese querido, hasta este año en donde San Juan entra, con mucha alegría para mí, en el calendario de esta gira salvadora”.

Publicidad

El tour acompaña el lanzamiento de su más reciente trabajo, “Salvando la distancia”, editado a fines de 2024, y representa para el artista un momento de crecimiento y consolidación. “Ir con el teatro lleno a una ciudad te infla el pecho, te hace sentir que hay gente que quiere escuchar tus canciones, que el proyecto a su velocidad crece. Ir a San Juan forma parte de ese crecimiento y me alegro cada vez más que la gente siga eligiendo la música como un lugar para pasarla bien”, destacó.

Dentro de esa construcción artística, Benjamín subrayó el valor de la canción como concepto. “Todos los días te vas encontrando con respuestas nuevas. A partir del éxito de “Para siempre” empecé a ver que muchos padres vienen con los hijos a los shows, y eso antes pasaba menos. Me emociona que mi música sea elegida para compartir en familia, porque completa la experiencia y me encanta verlos juntos en los conciertos”.

Publicidad

La presentación en Rawson también estuvo acompañada de un imprevisto: el cambio de sala. Originalmente, el show iba a realizarse en el Cine Teatro Municipal, pero las obras de remodelación no llegaron a tiempo. “Tuvimos que cambiar de teatro, ahora va a ser en el Kummel. No llegaron con las refacciones, pero vamos a estar fenómeno igual. Ya volveremos ahí cuando esté terminado, porque me dijeron que es hermoso y que la gente lo tiene muy presente”, contó.

Finalmente, Benjamín dejó una invitación abierta al público sanjuanino: “Yo invito siempre a que venga la gente a disfrutar de la música tocada en vivo, con letras que emocionan. Mis shows son un vaivén de emociones, se canta, se llora y se ríe. Confío en que todos nos vamos bien arriba, bailando y felices”.

Publicidad

Las entradas generales tienen un valor de $30.000 y están disponibles en www.entradaweb.com, que se perfila como uno de los grandes encuentros musicales del calendario cultural de agosto en San Juan.