El programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, enmarcado en el Plan de Alfabetización Jurisdiccional “Comprendo y Aprendo” implementado por el Ministerio de Educación, ya alcanzó a 3.000 estudiantes entre nivel primario y secundario. Con once sedes en funcionamiento en distintos departamentos de San Juan, el objetivo ahora es expandirlo a más departamentos, para lo cual se están gestionando fondos nacionales.

La subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollén, confirmó a DIARIO HUARPE que hasta finales de julio por el programa de apoyo escolar pasaron 3.000 estudiantes. “El alumno tiene atención personalizada y los docentes se enfocan específicamente en el tema que debe aprender”, señaló. Además, explicó que las clases se dictan en once sedes distribuidas en distintos departamentos y que el objetivo es seguir ampliando el alcance del programa a más localidades de la provincia.

Publicidad

Actualmente, las sedes funcionan en los departamentos de Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, Rawson y en una escuela de Pocito. “En primaria tenemos estudiantes distribuidos en todas las sedes y el trabajo es muy personalizado. En secundaria hay cerca de alumnos y se dictan materias base, además de física, química e inglés, que son las de mayor dificultad”, explicó.

Nollén explicó que el programa comenzó en febrero de 2024 con una sola sede en Capital y, a lo largo del año, se fue ampliando hasta llegar a las 11 sedes que están en funcionamiento actualmente.

Publicidad

Con el objetivo de seguir expandiéndose, la funcionaria detalló que desde el Ministerio de Educación buscan gestionar fondos a nivel nacional para poder colocar más sedes en otros departamentos. “Estamos gestionando en Buenos Aires más apoyo para poder ampliar el proyecto. Nos encantaría llegar a 18 sedes, pero dependemos de los fondos nacionales”, sostuvo. De esta manera, explicó que cuentan con 74 profesores y buscamos llegar a 100 para poder abrir más espacios.

Sobre la modalidad de asistencia, Nollén explicó que no todos los alumnos permanecen durante meses: “Algunos vienen 15 días para preparar un tema específico, otros un mes, y cuando se liberan lugares damos ingreso a más estudiantes. De febrero a julio de 2024 pasaron por el programa alrededor de 3.000 alumnos”.

Publicidad

De cara al futuro, la meta es llegar a Sarmiento, Caucete y Jáchal, departamentos donde existe una alta demanda educativa. “Hay mucha necesidad en distintas zonas y vamos adaptando los recursos según la demanda. En algunos lugares, como Pocito, la asistencia es mayor y debemos redireccionar docentes desde otras sedes”, detalló la subsecretaria.

La subsecretaria de Planeamiento Educativo destacó que la propuesta busca dar respuesta a las familias que no pueden costear clases particulares: “Este programa es una herramienta para los chicos y para los padres que no pueden pagar un apoyo privado. Siempre habrá un espacio para nuestros jóvenes y niños”, concluyó Nollén.