Una ilusión que crece: así vive Leandro Paredes la previa del Mundial de Qatar

A poco más de un mes para el inicio del Mundial, Leandro Paredes emocionó a los fanáticos argentinos. El mediocampista de la Selección Argentina, recientemente traspasado del PSG a la Juventus, tuvo una íntima entrevista y fue furor. Habló de su estadía con Lionel Messi, la familia, cómo vive la previa de Qatar 2022 y las ganas de regresar a Boca Juniors. Sin dudas, fue viral de inmediato por eso.

Dialogando con el humorista y conductor Grego Rosello, en su programa "Ferné con Grego", tocó muchos temas interesantes. "Si bien no es fácil, porque estás cuatro años preparándote para siete partidos, si Dios quiere, es algo difícil estar tranquilo y no pensar todo el tiempo en esto. Somos consientes que tenemos que prepararnos mentalmente también porque viene algo importante", fue lo que comenzó diciendo el nacido en San Justo, Buenos Aires.

Publicidad

En relación a lo que viven con Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina, estirando un invicto de 35 partidos y habiendo levantado la Copa América, Leandro Paredes destacó: "Somos consientes de que el día que las cosas no vayan tan bien el palazo va a llegar. Así que tratamos de disfrutar lo que estamos viviendo ahora, que no es fácil lograr eso. La gente está contenta y eso es una ventaja".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Entusiasmo de Leandro Paredes

No está demás aclarar que la unión en la Scaloneta es algo que resalta desde hace tiempo, con Lionel Messi como principal exponente y líder de un grupo repleto de jóvenes experimentados. "Cuando doy yo ligo. Una vez hice un viaje con Leo. Habíamos jugado 20 partidos y llegó un momento que ligaba mucho. Y cuando daba yo, ligaba más todavía. Me controlaba y me decía ‘no puede ser’. Mano a mano jugamos poco, pero el historial también está a mi favor", aportó.

"Para nosotros, y para el grupo, es muy importante. Da una seguridad, por la confianza que se tiene él mismo. Está siempre alegre, es muy positivo y tenerlo es algo muy bueno. Fue raro. No conocíamos esa versión. Es muy tranquilo. Sabíamos que estaba un poco loco, como todo arquero. Pero no a ese nivel... Antes, cuando dijo ‘pateen tranquilos que yo dos atajo’, más confianza que eso no había. Cuando pasó lo que pasó, dijimos este tipo está loco, es difícil que nos ganen", cerró Leandro Paredes.