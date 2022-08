Los padres y alumnos de la Escuela Provincia de Santa Fe y el ENI "Estrella de los Andes" dicen ser víctimas de la falta de señalización vial de una zona sumamente transitada. La institución está ubicada en Avenida España y Agustín Gómez, por donde una gran cantidad de tráfico circula diariamente. El pasado jueves una mujer fue atropellada por una camioneta cuando llegaba hasta el jardín a retirar a su hija. Acompañados de carteles, durante el mediodía de este lunes cortaron la arteria para reclamar mayor seguridad y presencia de monitores urbanos.

"Hicimos un gran número de reclamos mucho antes que empezaran las vacaciones de invierno, porque ya veíamos como venía la situación. El jueves pasado una mamá fue atropellada por una camioneta cuando llegó hasta el ENI a buscar a su hija. Por eso hoy decidimos hacer este reclamo, necesitamos respuestas urgentes", comenzó diciendo, Marisela Vedia, una de las madres que participó de la concentración, a DIARIO HUARPE.

Lo que el grupo de padres solicitó desde hace ya mucho tiempo la colocación de señales viales tanto verticales como horizontales. "Todas las escuelas céntricas cuentan con un monitor urbano al horario de entrada y salida de los chicos, nosotros queremos que también haya uno acá. La senda peatonal no se ve, los pianitos que hay los han rellenado y los autos pasan como quieren", explicó Vedia, quien aseguró que los automovilistas no respetan al peatón y vienen a alta velocidad, dado que muy cerca están los accesos a Avenida Circunvalación.

El pasado viernes, y luego del fuerte accidente de tránsito donde una mujer quedó gravemente herida, los padres dijeron que se montó un operativo policial con el objetivo de que los conductores redujeran la velocidad, pero solo fue por ese día y no funcionó como esperaban. "La Policía llegó y lo único que hacía era pedir que bajaran la marcha, pero algunos hicieron caso y otros no. Una mamá pudo cruzar de un lado de la Avenida España, pero del otro no le cedieron el paso y casi la atropellan también. No hay conciencia vial", dijo Marisela.

Por lo peligro de la situación y el temor que genera al tratarse de una escuela muy concurrida en todos sus turnos, junto con el jardín de infantes que está en el mismo predio, reclaman una pronta solución. "Nosotros queremos que esto sea solucionado ya, de manera urgente, no en un mes, no en un tiempo, tienen que ser ya. Por lo visto no les interesa esta zona, pese a estar muy cerca del Cisem. La Policía llega solo para pedir que bajen la velocidad, pero se ponen de un solo lado. Del otro, que Dios nos ayude", finalizó.