Una muestra que homenajea a los grandes maestros de la fotografía se exhibe en FOLA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una muestra de la francesa Catherine Balet, que recorre la historia de la fotografía a través de una reinterpretación de imágenes icónicas de fotógrafos consagrados, y otra exhibición de Bryan Schutmaat, que hace foco en el oeste de los Estados Unidos diezmado por la explotación minera, se exhiben en la Fototeca Latinoamericana (FOLA) de la Ciudad de Buenos Aires.



"Looking for the masters in Ricardo´s golden shoes", de Catherine Balet, tiene como único modelo al argentino nacido en Coronel Pringles, Ricardo Martínez Paz, de 73 años, amigo de la fotógrafa, que dio como resultado 120 retratos que exploran la historia de la fotografía, desde el primer autorretrato de Robert Cornelius en 1839 hasta las selfies de hoy.



"Todo se inició como un juego cuando Balet participaba de un festival de fotografía en Arles en compañía de Martínez Paz y una mañana él bajó a desayunar con una remera a rayas que sorprendió a la fotógrafa por el parecido con Picasso", contó a Télam el director de FOLA, Gastón Deleau.



La fotógrafa "le pidió que posara emulando la famosa imagen de Robert Doisneau que en 1952 tomó al artista e hicieron dos o tres tomas más y se dieron cuenta de que tenían un hilo del cual comenzar a tirar", recordó Deleau.



La consolidación del proyecto se dio durante un viaje a Londres que hicieron en tren donde se encontraron con el reconocido fotógrafo británico Martin Parr a quien le comentaron el proyecto y los alentó para que fueran a fondo con la iniciativa.



Poco tiempo después, "enviaron un par de fotos a un festival en Londres y quedaron como finalistas del concurso. Eso los envalentonó y los llevó a hacer 120 retratos, de los cuales seleccionamos 55 para exponer en FOLA", agregó Deleau.



Hace un mes y medio Martínez Paz -que emigró a Europa en la década del 70- vino al país y combinaron con Deleau incluir en la muestra un homenaje a la fotografía argentina, con la reinterpreación de un fotomontaje de Grete Stern, la fotógrafa alemana nacionalizada argentina.



La exhibición, expuesta en las salas 2 y 3 de FOLA, se inicia con una imagen que recuerda el primer autorretrato de la historia realizado por el estadounidense Robert Cornelius, en 1839, además de ser el primer retrato fotográfico norteamericano.



"El beso del ayuntamiento", de Robert Doisneau, donde en este caso Martínez Paz está besando a otro hombre, reversiona la imagen del amor después de la Guerra Mundial.



La puesta también reinterpreta fotografías de Andy Warhol; los rostros de perfil de un hombre blanco y otro negro, del fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe, y la icónica foto que Annie Leibovitz le tomó a John Lennon desnudo junto a Yoko Ono, en 1980, pocas horas antes de que el músico fuera baleado.



"Muerte de un miliciano" de Robert Capa, uno de los grandes símbolos antibelicistas de las artes gráficas es otra de las imágenes para las que Martínez Paz posó y produjo junto a Balet, en un escenario natural de gran similitud al original.



La ductilidad del argentino permitió a Balet homenajear también a Man Ray, Robert Cappa, Cartier Bresson, August Sanders, Weegee, Paul Strand, Robert Frank, Berenice Abbott, Irving Penn como Ivor Stravinsky, Gary Winogrand, Gordon Parks y Diane Arbus, entre muchos otros.



La segunda muestra que recientemente inauguró FOLA es "El Oeste Oscuro" del fotógrafo estadounidense de 35 años Bryan Schutmaat, que consiste en dos proyectos realizados en la mítica región Oeste de los Estados Unidos, con 52 imágenes.



Una de las series aborda fotografías en blanco y negro que incluyen retratos íntimos de viajeros a dedo y vagabundos de las autopistas, que viven a lo largo del sistema interestatal junto a viviendas y estaciones de servicio abandonadas.



Con curaduría de Pablo Cabado, la otra serie, dentro de esta exhibición, reúne imágenes en color de pueblos que luego de la explotación minera se convirtieron en pueblos fantasma, que quedaron habitados por muy pocas personas y que aparecen en retratos donde predominan las miradas duras, penetrantes y sufridas como una extensión del paisaje.



Las muestras se podrán visitar hasta el 1º de marzo del 2020, en FOLA -Godoy Cruz 2620, Ciudad de Bueno Aires- donde del 14 al 17 noviembre se presentará el proyecto Japanese Reading Room, que reunirá en 10 mesas los mejores fotolibros, que recientemente llegaron desde Nueva York, y que fueron elegidos por diez curadores japoneses, a los que el público tendrá acceso.