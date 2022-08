Eliana Romero, una mujer transexual de 35 años, el pasado 16 de mayo se sometió a una operación de implantes mamarios en el Hospital Rawson. Pasada apenas una semana de la intervención, las complicaciones en la salud de la joven comenzaron a hacerse presentes. Al momento de retirar los puntos, uno se le infectó y desde ese momento se desató el infierno para la familia. Después de mucho peregrinar, recién en la noche del martes fue recibida en el nosocomio para quedar internada. Hoy su madre aseguró que su estado es complicado.

El largo camino recorrido por Eliana es su proceso de cambio de imagen, tenía por objetivo principal llegar a someterse a la cirugía que le permitiría verse diferente al espejo. El pasado 16 de mayo, en el Hospital Rawson, la joven finalmente fue sometida a la cirugía de implantes mamarios. Durante los primeros días parecía marchar bien, pero todo cambió al momento de la quita de los drenajes y los puntos.

"Cuando le sacaron los puntos, uno de ellos se infectó. Comenzó a salir pus desde la herida. Volvimos al médico y nos dijeron que no era grave y nos mandaron a casa con un medicamento para controlar la infección", dijo Sonia Vera, madre de la joven, a DIARIO HUARPE.

Desde ese momento fue un constante ir y venir del hospital, sin una respuesta a la situación. "Cuando empezó a sentirse mal, tenía fiebre y vómitos y luego se rompió una prótesis. Volvimos al médico y nos dijeron que no era grave, no nos querían atender. Todo el tiempo nos trataron mal, se burlaban de nuestra situación", aseguró Vera, quien reconoció que recién en la noche de ayer logró que dejaran internada a Eliana.

Uno de los implantes se rompió y espera ser operada nuevamente. Foto: Gentileza

Por la repercusión del caso, Sonia dijo que en la tarde de este miércoles la misma ministra de Salud, Alejandra Venerando, se comunicó con ella para interiorizarse del cuadro de la joven. También habló con el ministro de Desarrollo Humano, ya que Eliana trabaja en el Centro Cívico, en el programa Hilar San Juan. "La ministra me dijo que posiblemente este jueves la operen, pero no pudo asegurar nada. Mi hija está realmente grave", explicó.

Al momento de la comunicación con este medio, la angustiada madre confirmó que personal policial de la Comisaría 5ª, donde Vera radicó la denuncia, se encontraba en el nosocomio realizando los peritajes correspondientes. "Constataron el estado de mi hija y pidieron ver la historia clínica, que según informaron, estaba perdida", contó Sonia.

Finalmente, la mujer, se mostró angustiada y preocupada por la salud de su hija. "El médico que la operó está de vacaciones y el que quedó a cargo no la quiere revisar, dice que no le corresponde le caso. Ella está grave, pero nadie se hace cargo, se dejó pasar mucho tiempo. Se me va a morir mi hija si no hacen algo rápido".

La respuesta del hospital

Por la repercusión del caso, y ante los dichos de la familia de la víctima, desde el Hospital Rawson, emitieron un comunicado de prensa brindando una respuesta a lo sucedido. En el mismo se detalla que el procedimiento fue realizado con éxito y que en todo momento se realizó un seguimiento íntegro de la paciente. Se menciona que toda clase de intervenciones quirúrgicas conlleva un riego y que el paciente, a su vez, firma el consentimiento de la misma.