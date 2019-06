Una nadadora argentina hizo historia en Francia

Delfina Pignatiello, es una joven nadadora argentina que está haciendo historia en Francia ya que batió su récord nacional de los 400 metros libre y fue medalla de plata en la etapa de Canet, del circuito Mare Nostrum. Esto fue en un mano a mano con su gran rival de los últimos dos años, la húngara Ajna Kesely.

Con esta marca, Pignatiello quebró el récord argentino de 4m08s33 que había sido logrado en el Mundial Juvenil de Indianápolis 2017.

La nadadora de San Isidro se colgó la medalla de plata el último martes último ya que terminó segunda en los 800 metros libre con un tiempo de 8m24s33. Con esta marca, estableció un récord sudamericano en esa prueba, al bajar su propio registro de 8m25s22, con el que había ganado el oro en el Mundial Juvenil de Indianápolis de 2017.

MIRÁ TAMBIÉN Luciana Agudo: "Ojalá podamos ser campeonas del mundo"

Hay un dato curioso y es que ese día logró el récord sin quitarse los auriculares con los que estaba escuchando música. "Sí, eso pasó. Sí, todavía funcionan. No, no me di cuenta que los tenía puestos. Y no, no había música sonando durante la carrera”, contó la joven a través de Instagram.

Fuente: Página 12.