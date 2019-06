Luciana Agudo: "Ojalá podamos ser campeonas del mundo"

A diez días de emprender el viaje rumbo a Barcelona donde será el Mundial en la rama femenina dentro de los World Roller Games, DIARIO HUARPE accedió a una entrevista exclusiva con una de las mejores jugadoras del mundo como Luciana Agudo, quien quiere junto a sus compañeras de selección, consagrarse campeonas mundiales por sexta vez en su historia.

Hablame un poco de tus inicios en el hockey

-Empecé cuando tenía 8 años, mi hermano jugaba en Bancaria y siempre lo iba a ver, me gustaba mucho, pero con mi papá no sabíamos si había hockey femenino en algún club. Luego nos enteramos que una compañerita mía de la escuela iba a Centro Valenciano y ahí empecé. Dos años más tarde me cambié a Concepción y ahí estuve hasta que me fui a España en el 2008 hasta el 2013 que volví nuevamente a Concepción y en la actualidad sigo ahí.

¿Porqué te decidiste por jugar al hockey sobre patines?

-Porque me llamaba mucho la atención desde chica cuando lo veía a mi hermano, miraba mucho los patines, la velocidad con la que se trasladaban. Le usaba los patines a mi hermano y me iba a patinar a la plaza frente a mi casa. Después cuando era un poquito más grande, tenía que definirme por el hockey sobre patines o el hockey sobre césped, pero finalmente me incliné por los patines, porque siempre me gustó más, porque tenía más formado el grupo de amigas y eso tiró mucho. Ahora cada vez que hay un campeonato importante de hockey sobre patines, dejo por un tiempo el hockey sobre césped, aunque cuando puedo, intento hacer los dos a la vez, últimamente me está gustando mucho el hockey sobre césped, pero el sobre los patines nunca lo voy a dejar.

¿A qué edad comenzaste a jugar en primera y en que club?

-Empecé a jugar en Primera a los 13 años en Concepción, me acuerdo como si fuera ayer, porque fue en Estudiantil. Muy lindo recuerdo.

¿Cuán importante es tu familia en todo esto?

-Es súper importante porque me apoyó en todo momento, me bancó siempre, sobre todo mi papá que es el que me llevaba a todos los entrenamientos y se quedaba esperándome hasta las 12 de la noche. Incluso ahora sigue viniendo a verme, en cada campeonato que jugué, él estuvo siempre igual que mi hermano que fue a todos los mundiales, salvo el de China que se complicó, pero siempre me bancaron y yo llegué adonde estoy gracias a ellos.

¿Qué técnico te marcó más en tu carrera y porque?

-Tuve muchos técnicos en mi carrera, pero siempre elegí a Jorge Otiñano, porque él me marcó en mi carrera, nos sacó campeonas del mundo, pero de todos modos tuve muchos técnicos que fueron importantes para mi carrera, por ejemplo Mario Calderón junto a Rubén Casivar, que fueron los que me hicieron jugar por primera vez en Primera, se la jugaron mucho por mí. Al igual que Gustavo Bueno, que me metió en el mundial de Chile con tan sólo 16 años y me hacía jugar hasta de titular. En España tuve a Fernando Sierra que me enseñó muchas cosas y, de cada uno de ellos aprendí muchas cosas que me ayudaron para seguir mejorando.

¿Qué significó para vos ser campeona del mundo con la Selección?

-Ser campeona del mundo es lo máximo que se puede aspirar como jugadora, fue una alegría inmensa que no tiene explicación. Todos los que estuvimos sabemos del gran esfuerzo que hicimos para poder llegar a lo más alto. Lo sabemos no sólo nosotros sino que toda la gente que nos apoyó como nuestra familia y los dirigentes. Es mucho trabajo, horas de entrenamientos, muchas cosas que dejamos por el hockey sin recibir nada a cambio pero lo hacíamos con muchísima pasión.

¿Cuántas veces fuiste campeona del mundo y en donde?

Tengo el orgullo de ser dos veces campeona del mundo, la primera vez fue en el 2010 en Madrid y la segunda fue en el 2014 en Turcoing, Francia. Espero ganar una tercera.

Al ser el deporte colectivo que más títulos le dio al país entre hombres y mujeres, ¿Crees que deberían darle más importancia al hockey a nivel nacional?

-Y al ser el deporte que más títulos le dio a la Argentina debería ser más importante, más reconocido en el país. Lo malo es que se practica en muy pocas provincias y hay gente que ni siquiera lo conoce al hockey sobre patines. Así que en la medida que no crezca a nivel nacional, no va a ser tan importante.

¿Aunque hay un recambio generacional en la Selección, se ven con chances de ir por la medalla de oro?

-Sólo cambiaron dos jugadoras de campo y una arquera, entonces no fue tan grande el cambio, la base se mantuvo con gente muy experimentada que llevan muchos mundiales. Ahora se sumaron estas tres chicas que vienen muy bien trabajadas, como Adriana Soto y Pamela Burgoa adquirieron mucha experiencia, así que están al nivel al igual que Julieta Rouco. También Julieta Fernández, que a pesar de ser chica fue a otro mundial y tiene la experiencia necesaria para jugar un mundial. Vamos a estar muy bien, es una selección muy completa y tenemos muchas chances de pelear por el título que es lo que queremos todas.

¿Qué significó para vos ser catalogada en varias oportunidades como la mejor jugadora del mundo?

-Siempre me dio un poco de vergüenza que me dijeran eso, pero haber sido la mejor jugadora del mundo es un orgullo tan grande para mí y, es un lindo reconocimiento por todo el esfuerzo que hice durante toda la vida. Dejé grupos de amigas por el hockey y cuantas otras cosas más, pero todo valió la pena por eso es muy lindo que te lo reconozcan así.