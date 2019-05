Una nueva marcha por los terrenos de Enología recrudeció el reclamo

Cansados de no tener respuestas, padres y alumnos de la Escuela de Fruticultura y Enología volvieron a marchar por las calles sanjuaninas para reclamar el dominio de los terrenos. Esta situación se agravó tras conocerse un escrito emanado desde el Ministerio de Infraestructura que pedía la tasación del terreno ubicado en calle 25 de Mayo entre Paula Albarracín de Sarmiento y Perito Moreno. Si bien esta situación fue descartada en rueda de prensa por el ministro Ortiz Andino, la comunidad educativa quiere que sea más concreto y que todo quede documentado por escrito.

Con gran asombro los padres conocieron que ese lugar estaba siendo analizado en el Tribunal de Tasaciones de la provincia por la cual salieron a peticionar a las autoridades. Según los trascendidos, se tomó en cuenta ese terreno para tener un valor de referencia para la futura expropiación que se dará del Club Inca Huasi en el Parque de Mayo por las reformas que se están desarrollando.

Esta situación, puso en alerta a la comunidad educativa quienes recurrieron a Defensoría del Pueblo para que intervinieran en el caso y pudieran frenar este expediente. Al mismo tiempo que instara a los organismos correspondientes a realizar el relevamiento parcelario. El ente encargado de hacerlo será la Secretaría de Cultura que depende de Mario Zaguirre. También el Ministerio de Educación deberá colaborar con este proceso.

El defensor del Pueblo, Rodolfo Clavel en dialogo con DIARIO HUARPE aseguró que él se mostró sorprendido por este expediente que había iniciado Infraestructura. “Hablé con la repartición para preguntarle de qué se trataba y me dijeron que era para tener un valor de referencia para el traslado del club Inca Huasi a otro terreno cercano de su ubicación original en Las Heras y 25 de Mayo" dijo. Al mismo tiempo, se enteró que en el año 2017 se presentó un proyecto a la Cámara de Diputados para declarar la expropiación del terreno del club. "Todavía no sabemos a dónde irá pero nos dejaron en claro que no ocuparán los espacios de Enología”, sostuvo.