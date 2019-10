Una nueva opción para tratar dermatitis atópica mejora un 75% las lesiones en 2 de cada 3 pacientes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una nueva opción para tratar adultos con dermatitis atópica (DA) severa, una enfermedad de la piel que pica y duele, demostró que dos de cada tres pacientes mejoró "al menos un 75%" la extensión y severidad de sus lesiones, informó hoy la Asociación Dermatitis Atópica Argentina (ADAR).



"Es muy bueno que lleguen novedades para ayudar a estos pacientes con cuadros complejos, que hasta ahora no tenían opciones seguras y eficaces a disposición", dijo a Télam Mariana Palacios, presidenta de ADAR.



Palacios comentó que recientemente hicieron una encuesta entre argentinos que padecen la enfermedad, cuyos resultados mostraron que "8 de cada 10 duermen mal, 4 de cada 10 sienten vergüenza y 1 de cada 2 dice estar frustrado por su condición".



"Los brotes pueden ser imprevistos y la picazón volverse tan intolerable que no permite concentrarse en el trabajo, estudio, una reunión social o lo que sea que estés haciendo", graficó la especialista.



La nueva opción, aprobada recientemente por la Anmat y que ya está disponible en el país, demostró que al año de iniciado el tratamiento dos de cada tres pacientes (65%) presentaban una mejoría de "al menos 75% de la extensión y severidad de sus lesiones".



Asimismo, 4 de cada 10 pacientes (41%) mostraron una reducción de al menos 4 puntos en la escala numérica de la picazón (1-10) tras 16 semanas de tratamiento.



"Es la primera terapia aprobada específicamente para la DA severa, por lo que representa una muy buena noticia para los pacientes", destacó la dermatóloga Carla Castro, miembro del Grupo de Trabajo de DA de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD).



La médica explicó a esta agencia, además, que uno de los principales problemas que se presenta en cuadros de DA es que el sistema inmunológico, que está alterado y por eso permite el desarrollo de la enfermedad, debe también defender al organismo de las infecciones.



"Por eso es importante que los tratamientos controlen este desbalance sin afectar los mecanismos de defensa del organismo, como pasa con esta nueva alternativa terapéutica", aportó Castro, quien además es coordinadora de la Unidad de DA del Hospital Universitario Austral.



Por su parte Pedro Herranz, jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, España, quien visitó Buenos Aires para participar de un encuentro científico de la especialidad, agregó que el nuevo tratamiento "supone un cambio de paradigma en el abordaje de la enfermedad".



"Se trata del primer fármaco biológico dirigido expresamente a modificar las alteraciones inmunológicas que producen la enfermedad, y que ha demostrado -además- eficacia en el tratamiento y un perfil de seguridad muy favorable", subrayó.



La DA es una enfermedad inflamatoria, crónica y no contagiosa que se manifiesta principalmente en la piel a través de brotes, con picazón intensa y persistente, dolor, enrojecimiento, costras, secreciones e infecciones causadas por el rascado.



"A los pacientes con cuadros severos, que quizás en el pasado se hayan frustrado porque los tratamientos que había no eran todo lo efectivos que esperaban o su nivel de toxicidad era elevado, les recomendamos que vuelvan a consultar a un especialista, ya que el horizonte es completamente diferente de lo que era años atrás", completó Castro.