Una trans pide que el acta de bautismo y confirmación lleven su nombre femenino

Alba Rueda es el nombre de una mujer trans que presentó un recurso ante la Justicia para pedir que el Arzobispado de Salta rectifique su acta de bautismo y confirmación, de acuerdo a su nuevo DNI. El pedido ya fue rechazado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y la demandante anunció que irá a la Corte Suprema de la Nación, cuyo fallo sobre la cuestión será de una trascendencia "similar al de educación religiosa" de Salta.



Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina y católica, es "la primera demanda que se interpone contra la Iglesia por incumplimiento de la Ley de Identidad de Género", consignó su abogado, Alejandro Mamani. La mujer contó que ya cambió todos sus datos registrales y éste era el único que le quedaba "pendiente".

La urgencia de hacer ahora el trámite obedece a que una amiga le pidió que sea madrina de su hija y ella lleva dos años luchando para conseguir que le autoricen ser madrina. "Hablamos con las compañeras sobre hacer este pedido en conjunto, pero al final sólo lo presenté yo, porque ellas tienen temor a exponerse", contó.

MIRÁ TAMBIÉN Buscan reducir causas judiciales y demoras con la mediación previa

Por su parte el arzobispo Mario Antonio Cargnello le dijo a la mujer que "el derecho canónico desconoce las ficciones jurídicas" y tratándome en masculino me aclaró: usted fue bautizado y eso es un hecho histórico que nadie puede cambiar", contó esta docente de filosofía que fue una de las primeras mujeres trans que obtuvo el cambio registral en el DNI por vía judicial, antes de la sanción de la ley 26.743.



Posteriormente, el Arzobispado accedió parcialmente al pedido, anotando marginalmente el cambio registral, lo que según sus patrocinantes "viola las disposiciones de la ley y vulnera la intimidad" de la demandante, "exponiendo su identidad trans ante la comunidad religiosa".



"La ley de indentidad de género dice que las modificaciones registrales no tienen que dejar rastro y que los documentos tienen que ser reemplazados por otros exactamente iguales, no pueden ser notas marginales", dijo Mamani.

Fuente: Crónica.