Una vez más, Lázaro Báez se negó a ser trasladado para su última indagatoria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El detenido empresario Lázaro Báez pidió hoy postergar una vez más su declaración indagatoria en el juicio que se le sigue por lavado de dinero en "Austral Construcciones", al negarse a ser trasladado desde la cárcel para presenciar la audiencia en los tribunales de Retiro.



El Tribunal Oral Federal 4 había fijado para esta nueva audiencia la indagatoria a Báez, pero el detenido pidió hablar una vez que declaren dos testigos desde Suiza, un trámite que se hará por videoconferencia el 6 de noviembre.



Se trata de Alex Mauro y Valerie Barahona, empleados bancarios en ese país.



El presidente del Tribunal Néstor Costabel le volvió a fijar fecha para indagatoria el próximo miércoles 30 de noviembre, aunque no se sabe si el empresario aceptará comparecer en esta fecha.



Báez postergó ya en dos ocasiones su indagatoria y, al igual que el miércoles pasado, esta mañana se negó a ser trasladado desde la cárcel de Ezeiza.



El acusado pretende escuchar a los dos testigos que hablarán desde Suiza vinculados a las cuentas sin declarar encontradas en ese país y que se le adjudican y después tener tiempo para preparar su respuesta



"No tenemos otras audiencias posteriores, es materialmente imposible después. Se fijó un cronograma que le adelanté hace dos, tres meses", respondió el juez Costabel cuando la defensa reiteró el planteo en la audiencia de hoy.



El juez fijó "por el momento" la audiencia del próximo 30 para la indagatoria de Báez, quien hasta el momento no habló en el juicio que se le sigue junto a sus cuatro hijos por presunto lavado de activos en sus empresas durante el kirchnerismo, luego de ser beneficiados con obra pública en Santa Cruz.



Durante la audiencia sí amplió su indagatoria Fabián Rossi, el ex marido de la actriz y vedette Ileana Calabró.



Rossi ya declaró durante el juicio y ahora se limitó a responder a dichos de testigos que pasaron por el debate.



El empresario acusado como partícipe necesario del delito de "lavado de dinero" reiteró que el día en que quedó filmado contando dólares en la ex financiera SGI -conocida como "La Rosadita" - en Puerto Madero lo hizo por pedido de su jefe, Gustavo Fernández.



"Me dijo veninos a ayudar, danos una mano, andá a ayudar a los chicos", que contaban dólares llevados al lugar por el hijo mayor de Lázaro Báez, Martín, según la acusación.



Además criticó una pericia de la AFIP sobre su persona y sostuvo que fue "falsa".



"Es mentira lo que dijeron los peritos" sobre sus bienes, dijo Rossi y reiteró que siempre tuvo todo declarado.



Sobre fondos en efectivo que en la pericia se dieron por desaparecidos sin justificación, Rossi dijo que se los donó a su entonces esposa Calabró y que esa operación está declarada y figura el número de CUIT de ella como destinataria.



También criticó "lo que han hecho los medios" con su persona.



Rossi aludió a su trabajo como gestor en tres sociedades.



"Las tres sociedades para las que hice gestiones para apertura de cuentas bancarias tienen dueños y accionistas y están sentados acá" sostuvo al referirse a otros acusados juzgados junto con él.



"No hay ninguna cosa rara, nadie trató de ocultar nada", concluyó.



Para el próximo miércoles además de la declaración indagatoria fijada para Lázaro Báez en caso de concretarse, se prevé que cumpla el mismo trámite otro de los acusados, el financista Federico Elaskar.