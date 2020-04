Una violista sanjuanina encerrada en Roma: "Ya voy a volver a tocar en un teatro lleno"

La joven violista sanjuanina Camila Sánchez estudia en Italia, uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus, está cansada de estar encerrada en su casa, pero mantiene la esperanza. "Seguramente voy a volver a tocar en un teatro lleno hay que esperar y tener paciencia y todo va a volver a la normalidad pero es un periodo difícil para todos, hay que ser fuertes y seguir como se pueda", dice.

"Vivo con la dueña de la casa en la que me hospedo y cumplo la cuarentena a rajatabla. La verdad me enojo con quien no la cumple porque sabemos que en Italia es difícil la situación no tanto en Roma sino en Lombardia al norte de Italia, donde hay aún muchos contagiados", aseguró la violista, aislada en el país que registra 201.505 contagiados y 27.359 fallecidos.

Con 24 años esta joven hija de músicos se dedica a la viola, logró tocar en el Teatro Colón y fue la única argentina de la orquesta del XIX Festival Mundial de la Juventud que se realizó en Rusia en 2017.

Camila, que estudia un máster de música de cámara en la Università Tre de Roma, contó que está viviendo "bien" la cuarentena gracias a internet, que le permite el contacto con sus seres queridos.

Si bien pensó volver a San Juan para poder tomarse un descanso y estar con su familia, el inesperado cierre de fronteras argentino frustró sus planes.

"Sé que San Juan va bien, creo que será efectivo que se mantenga el cierre de fronteras", dijo la artista, que no deja de leer los medios de la provincia.

"En el día a día estudio un montón, pero pasé por todas las etapas en este aislamiento: cocinar, limpiar, leer y hacer deportes. Creo que todos pasamos por eso", opinó entre risas la artista.

La sanjuanina reconoció que se le está haciendo "difícil sostenerse desde lo económico en Italia. Es que la joven no recibe ninguna beca y vive de lo que gana con las actuaciones en orquestas o como solista en eventos sociales, matrimonios y en cualquier reunión que incluya la participación de músicos.

También recibe ayuda de sus padres y aseguró que hará todo lo posible por poder seguir con sus estudios en Roma, para luego seguir capacitándose en otro país.

Grabó un video

En plena cuarentena Camila se unió a otros músicos para interpretar una versión de cuerdas de la canción "Recuerdame", de la película Coco de Disney.

La sanjuanina contó que hicieron la canción como una forma de usar su arte para interactuar en medio de este aislamiento. "Somos todos amigos, nos conocimos en Islandia haciendo un curso y desde entonces seguimos conectados", relató Camila.