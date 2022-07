“Me pareció muy bien”, dijo Sergio Uñac este lunes tras los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis. El Gobernador analizó junto a la ministra de Hacienda, Marisa López, las medidas anunciadas por la funcionaria nacional.

A su vez, destacó que los mercados “han tenido una pequeña calma” después del anuncio. “La ministra tiene mucha experiencia en gestión y ha definido dos o tres cosas que son básicas: no más ingresos al Estado cuando no hace falta, porque cuando está justificado está bien que ingrese, pero ingresar por ingresar no tiene ningún beneficio. Ha decidido cumplir con las metas del FMI, buscar el equilibrio fiscal, es decir, no gastar más de lo que ingresa. Son conceptos básicos que parecen muy comunes, pero que por ahí no se vienen cumpliendo y que en San Juan se cumplen”, manifestó.

En este sentido, señaló que vio bien los anuncios y que hay que dejar que corra el tiempo. “La vi muy enfocada en lo que tiene que hacer, con mucha experiencia y conocimiento las medidas que tiene que tomar”, indicó.

El mandatario sanjuanino también se refirió a la especulación de precios. “Tenemos que llamar todos a un trabajo solidario. Cuando está justificado el aumento está bien. Tampoco se pretende que el empresario, el industrial o el comerciante pierdan plata porque se funden y dejan de generar empleo. Los aumentos por las dudas tampoco son buenos porque no construyen y no llevan a buen puerto”.

Y agregó: “Me parece que a estas situaciones difíciles por un impacto en los alimentos y energía en el mundo tenemos que proponer mucha cabeza, inteligencia, serenidad para tomar las decisiones que tengamos que tomar. Con un solo objetivo general que es que el país y la provincia sigan ofreciendo oportunidades y que hay presente y también futuro en la provincia de San Juan”.

Uñac se mostró de acuerdo con la segmentación de tarifas. “Me parece muy bien. Si puedo pagar tarifas sin subsidios tengo que hacerlo. Y quien no pueda, tiene que estar el Estado para acompañar”.

Por último, el Gobernador dijo que seguirán trabajando en la estabilidad de los contratados de la provincia. “Vamos a trabajar para que en la medida de las posibilidades, sin extender o ampliar las plantas del Estado, teniendo en cuenta ingresos y egresos les demos estabilidad a quienes estén trabajando y se lo merezcan”, concluyó.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció este lunes un nuevo plan económico para Argentina en el cual se destacan las siguientes medidas.

“Las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga van a ser solamente acordes con la proyección de caja real. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”.

Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de u$s 44.000: “Las metas negociadas van a mantenerse. Es un acuerdo que firmamos como Estado y que tenemos que cumplir”. Además, anunció la creación de un comité Asesor de Análisis de la Deuda Soberana en Pesos.

Segmentación de tarifas: a partir del próximo viernes 15 de julio se abrirá el proceso de registro para los usuarios que deseen mantener los subsidios en la boleta de luz y gas. La decisión se conoce tras la publicación del Decreto 332/2022, donde se establecieron los tres niveles de la segmentación de tarifas para todo el país.

Se va a migrar al Ministerio de Economía el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias, con el objetivo de homogeneizar las valuaciones de todo el país.

Sobre las tasas de interés por encima de la inflación para la deuda del Tesoro, dijo que “Argentina tiene que transitar un sendero de tasa de interés en sentido real positivo”.

Se va a congelar el ingreso de personal al Estado, ampliándose a todos los organismos descentralizados. La medida se implementaría a través de una modificación de la ley de Administración Financiera

Se modificará la Ley de Administración Financiera. Todos los ministerios y empresas del Estado tendrán que trabajar en la eficiencia en sus gastos. Un sistema de cuentas únicas para que todas las erogaciones en efectivo salgan de una caja central. Se espera generar ahorros de $600 mil millones.

Cronograma de emisión: se va a respetar el cronograma establecido.

En la conferencia de prensa, Batakis, también aseguró que el tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio y no prevén movimientos. "El tipo de cambio tiene que ser competitivo para las exportaciones y las importaciones", señaló.

Acerca de los precios y la inflación, la flamante ministra de Economía, dijo que buscarán reglamentar el tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos.