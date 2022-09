El gobernador Sergio Uñac concedió una entrevista al canal nacional Todo Noticias (TN) en la que habló sobre el conflicto gremial que ha paralizado la provisión de neumáticos en todo el país. El mandatario además opinó sobre la realidad de los empresarios en el país.

Uñac participó del encuentro de Democracia y Desarrollo que organizó el grupo Clarín, en su ponencia el sanjuanino habló sobre la importancia de la actividad minera.

En la entrevista con el canal TN, el sanjuanino habló de la realidad nacional y se refirió al conflicto por los neumáticos. Comenzó reconociendo que en San Juan se vive un clima social diferente al de las grandes ciudades.

"San Juan ofrece otra lógica, menos velocidad, menos conflictividad, mucha paz social, porque en definitiva es eso", aseguró el mandatario local.

Luego el gobernador recordó que en los '90 hubo en la provincia una ley de promoción industrial, "muchas empresas se radicaban en la provincia porque no pagaban impuestos, empezaron a pagar impuestos y todas se quedaron en la provincia, esto quiere decir que San Juan ofrece paz social", explicó el sanjuanino.

Sobre el tema específico de los neumáticos, Uñac aseguró que "de esto se sale con diálogo y con paz social" y agregó que este es un país en el que hay conflictos o tensiones.

"Este es un país que ha vivido en antagonismos permanentes, desde unitarios y federales hasta boca River, ahora de eso se sale con mucha altura, por encima de cualquier objetivo, está el país y eso es lo que tenemos que priorizar", aseveró.

El funcionario también habló de los empresarios y aseguró que el país necesitan que ellos sean exitosos. "El empresario tiene que ganar dinero, si no como va a mantener a sus trabajadores, hay que desdramatizar esto de que el empresario no tiene que ganar plata o que es el enemigo del trabajador, no, ni es el enemigo del trabajador ni es el enemigo del estado"