Uñac: “Es nuestra responsabilidad que no haya grieta en el nuevo gobierno”

Luego de haber participado en la asunción del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, junto al presidente electo Alberto Fernández, el gobernador Sergio Uñac recibió a DIARIO HUARPE y no dudó en descartar de plano que no hay grieta alguna en el Frente de Todos entre Alberto y Cristina. También hizo referencia a los rumores que indican que José Luis Gioja será embajador de Chile y adelantó que tiene aspiraciones de que Alberto Hensel ocupe el cargo de ministro de Minería de la Nación.

Estuvo en Tucumán acompañado a Fernández en la asunción de Manzur ¿Qué charló con el electo presidente?

-Acompañé al colega gobernador Juan Manzur, con la presencia de sindicalistas, de otros pares de Santiago del Estero, La Rioja y Formosa, pero lo más importante de todo fue la presencia del presidente electo Alberto Fernández con quien pudimos compartir un momento. Tuvimos una reunión luego de la asunción donde charlamos temas generales, variados, pero lo importante de esto fue la mención de Alberto Fernández para con San Juan.

¿Volvió a ponderar el trabajo de la provincia con los 1.000 días?

-Sí y esto es muy bueno. Nosotros le comentamos de este programa cuando él estuvo en la provincia, entregamos documentación, mantuvimos con la ministra de Salud de San Juan una reunión con Daniel Arroyo (referente del área Salud de Fernández) y le contamos las implicancias de este programa inédito que tiene la provincia. Que Alberto nos distinga como lo hizo es muy bueno.

Usted dijo que el armado del gabinete nacional se daba luego del 27 ¿Ya hay algo de esto?

-Parece que sí, pero no fue un tema de conversación en el día de hoy (por ayer) que estuvo marcado por un acto masivo de gente y dirigentes. No fue el marco adecuado para poder conversar de este tema.

¿En los próximos días se reunirá a solas con Alberto?

-Sí, él me comentó que este viernes está viajando a México para reunirse con el presidente López Obrador y la idea es poder reunirnos a solas. Todavía no sé si será antes o después del viaje que tiene previsto. Tenemos todas las expectativas para ver qué vamos a conversar.

¿En esa reunión le pedirá por Hensel como ministro de Minería de la Nación?

-Esa es una aspiración, pero es una aspiración personal. Deben ser muchos los gobernadores que quieren lo mismo.

Bueno, pero San Juan es la provincia minera más importante del país

-Sí, eso sí y San Juan tiene un programa minero importante, de recuperación de la licencia social, con mucha claridad respecto de poder salir de las tensiones que genera el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente y con la inclusión social a través del trabajo. Creo que esto lo hemos logrado articular de la mejor manera en la provincia y me parece que cuando él nos visitó se llevó la mejor impresión.

Un medio nacional menciona que Gioja será embajador en Chile ¿Qué sabe de esto?

-Sería muy significativo que sea así.

Usted también dijo que sería bueno que Gioja sea presidente de la Comisión de Minería en la Cámara Baja ¿Dónde sirve o pesa más en beneficio de San Juan?

-Donde el presidente lo necesite a Gioja o a otro sanjuanino, pero si es verdad que se necesita un aliado en la embajada de Chile tratando de llevar adelante temas como el Túnel de Agua Negra para que Chile lo tome como un hecho sustancial. Está el financiamiento, está el proyecto. Yo necesito un aliado en Chile, pero no me atrevo a decir que eso sea verdad.

¿Le gustaría que esto sea así, pidió por algún otro sanjuanino en cargos nacionales?

-No tengo autoridad para decir esto. Lo debe decidir el presidente electo a esto.

Durante el acto de Alberto el domingo los gobernadores no estuvieron en la foto ¿Fue por orden de Cristina que no los dejó subir al escenario?

-No creo que haya sido así, lo descarto de plano.

¿Le molestó haber viajado 1.200 kilómetros para no estar en la foto del triunfo?

-No, nosotros entendemos que era un festejo particular. La verdad que yo fui a saludar a Alberto y no a subir a ningún escenario, pero descarto de plano que existiera alguna orden. Sí se puede haber armado algún listado sin saber que estaban los gobernadores.

Se rumorea que la nueva grita en el país será Alberto y los gobernadores contra Cristina y La Cámpora ¿Puede ser esto así?

-No, y es responsabilidad nuestra que esto no ocurra con el nuevo Gobierno. Alberto ha definido que va a gobernar con los gobernadores y no será él, sino que vamos a ser todos. Yo descarto cualquier suspicacia respecto de grita. Si discutimos espacios, como lo discute un municipio, una provincia y en el país debe ser ampliado, pero de ahí a que se pueda producir una grieta lo descarto.

¿Qué en todas las fotos que circulan usted esté al lado de Alberto es una cuestión fortuita o tiene que ver con la relación que generó con el electo presidente?

-No hay causalidades en esta actividad, siempre hay un hecho causal. Yo también se ubicarme y donde no puedo ubicarme ellos tienen la deferencia para conmigo. Yo debo reconocer la deferencia que el presidente electo no tiene para conmigo, sino para con los sanjuaninos. Yo represento a San Juan.

¿Ya definió algún cambio para el gabinete local?

-Hay cuatro cambios que son seguros (Gobierno, Minería, Desarrollo Humano y Hacienda) y para sus reemplazantes voy a mirar los equipos que tienen estos ministros y si yo me siento cómodo con ellos trataré de sacarlos de los equipos que hoy están trabajando