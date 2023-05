Minutos después de su discurso emitido por cadena provincial, el gobernador Sergio Uñac se trasladó a la sede del Partido Justicialista, donde habló frente a la militancia que se reunió en la histórica sede de calle 25 de Mayo. Una multitud de personas acompañó al mandatario que dijo: “Yo no me arrodillo ante nadie, si me quieren bajar la candidatura, que me bajen”.

Ante una multitud eufórica con bombos y banderas, Sergio Uñac dijo que los miembros de la Corte Suprema tomaron a los sanjuaninos por personas mansas, confundiendo y creyendo que son “estúpidos”. A su vez, dijo que si la Justicia lo inhabilita como candidato, va a seguir con sus tareas como gobernador de la provincia.

Pidiéndole a las sanjuaninas y sanjuaninos que muestren su apoyo y de qué están hechos el próximo domingo 14 de mayo. “Yo no me arrodillo ante, que me saquen de la candidatura si quieren, no me importa nada. Yo solo camino de acá a la Difunta y en los departamentos”, dijo Uñac.

Para finalizar, el mandatario provincial dijo que la Justicia le suspendió la candidatura, pero no sus funciones como gobernador. “Por eso, compañeras y compañeros, les vamos a responder con esto: en minutos van a quedar inauguradas las obras del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento para que el turismo siga siendo una realidad”, concluyó.