Uñac habló de un intento de tergiversar un informe sobre la calidad del agua en Jáchal

Este lunes, el gobernador Sergio Uñac presidió el acto por de Jura de Lealtad a la Bandera Nacional en el RIM 22, durante su contacto con la prensa el funcionario se refirió a la difusión de un informe que aseguraba que se había encontrado niveles altos de metales en las aguas de ríos en Jáchal. El mandatario deslizó que se intentó tergiversar un informe y aseguró que en caso de que alguna vez se detecte contaminación real se tomarán las medidas que marca la ley.

Esta polémica comenzó la semana pasada cuando integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca aseguraron que hubo un nuevo derrame en la mina iglesiana Veladero y usaron como fuente un informe firmado por técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza.

Si bien este supuesto informe fue citado hasta en medios nacionales para referirse a la posible contaminación de las aguas, las mismas autoridades de la universidad de Mendoza salieron a aclarar que el texto citado por los asambleístas estaba incompleto y agregaron que le faltaban las páginas en las que había algunas consideraciones clave dentro del trabajo.

Sobre esto, Uñac opinó que “no hay que tergiversar ningún tipo de informe que seguro ha sido bien hecho, pero el cortarlo para determinar el influir me parece que no es el camino”, sin referirse de manera directa a quienes aseguraron en redes sociales que había contaminación.

El mandatario luego habló a título personal al decir que “yo he demostrado en varias oportunidades que primero las empresas que vienen a invertir en San Juan tienen que cumplir con el código y las leyes respectivas y puede ser que no cumplan, pero cuando no cumplen les paralizamos la actividad como ya lo hemos hecho en otras oportunidades”.

Luego, y sin descartar que esto pueda pasar, el funcionario afirmó que aun si ocurriera un caso de contaminación “vamos a actuar de la misma manera con la firmeza no de una persona, sino de una institución que es el Gobierno de la Provincia aplicando el Código y las leyes respectivas”, concluyó.

Sobre el informe

DIARIO HUARPE tuvo acceso al informe mendocino y a otro, que coincide en datos, pero no en conclusiones de los asambleístas. Este segundo trabajo fue hecho por un ingeniero de San Juan, contratado por la Municipalidad de Jáchal que funcionó como veedor del procedimiento, descarta la contaminación.

Los técnicos de Mendoza no presentan conclusiones en su trabajo, sino que se limitan a exponer resultados de un muestreo en el río que se realizó en febrero de 2022. Fueron los referentes asambleístas los que asocian estos valores con un derrame en la mina iglesiana y lo publicaron en las redes sociales.

Si bien publicaron mensajes en sus redes no hubo una denuncia formal en la justicia o en el Ministerio de Minería que es la autoridad de aplicación en este tema, por lo que el supuesto incidente no se está investigando formalmente.

En ambos informes se presenta un valor de mercurio y otros metales en un punto de medición, en el badén La Chigua. Allí, confirmaron tanto el informe de ingenieros mendocinos como el realizado por el consultor sanjuanino, detectaban un valor de 0.0033 partes por millón de mercurios total. No se puede hablar de un incremento, ya que donde tomaron la prueba no es un punto de monitoreo habitual.

El informe que distribuyeron asambleístas tiene originalmente 23 páginas, pero en la versión compartida por estas personas faltan varias páginas. Salta del punto en el cual aclaran que las mediciones no se hicieron en los puntos habituales al detalle lo que hallaron en el badén donde el camino estaba cortado.

Por su parte, la empresa negó que se haya producido un derrame o incidente en la mina que involucrara contaminación de cauces de agua. Los informes presentados a las autoridades de los puntos de monitoreo habituales que utiliza Veladero indicaban que no había modificaciones en los valores habituales. Y en esto coinciden también los informes de CIPCAMI y el Ministerio de Minería.