Uñac habló del proyecto de crear un ministerio del agua que presentó JxC

El gobernador Sergio Uñac habló este viernes sobre el proyecto que presentó Juntos por el Cambio (JxC) para crear un nuevo Ministerio del Agua que ayude al manejo del recurso que será escaso en medio de un contexto de sequía histórica.

Uñac participó de un oficio religioso en memoria al periodista Ricardo Olivera, en este lugar el mandatario se encontró con el diputado nacional de JxC, Marcelo Orrego, quien es uno de los que impulsa la creación del nuevo ministerio. Durante un breve cruce, los dos dirigentes intercambiaron opiniones sobre el tema de la posible creación de un ministerio del Agua.

Tras este intercambio, Uñac presidió el acto por la llegada del Tomógrafo por Emisión de Positrones que se instalará en el ex hospital Español, durante esta actividad el mandatario ofreció una rueda de prensa en la que contó que habló con Orrego sobre su iniciativa de crear el ministerio en cuestión.

El funcionario recordó que San Juan no tenía una Secretaria del Agua y agregó que este organismo se creó recientemente como una forma de poder tratar los temas relacionados con la administración de este recurso. "Me parece que es una estructura suficiente, pero todo se puede estudiar. Acá no hay rivalidad con la oposición. Todo lo que sirva para mejorar San Juan, nosotros lo vamos a tomar", aseguró el gobernador quien de esta manera no descartó completamente el proyecto, sino que dijo que lo van a estudiar.

Acto seguido, Uñac destacó la iniciativa de la creación de la Mesa del Agua y la comparó con el Acuerdo San Juan y aseguró que esta mesa servirá para generar ideas que luego se traducirán en políticas de Estado. "Yo tengo el compromiso asumido con la sociedad sanjuanina de tomar cada una de las propuestas que de ahí salgan", aseguró y opinó que sería "inoportuno" hablar de iniciativas que no salgan de este grupo.