Sergio Uñac, gobernador de la provincia de San Juan, habló luego de las elecciones que definieron jefes comunales, diputados y concejales. En este marco, en diálogo con medios provinciales, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que resuelva la suspensión sobre los comicios de gobernador y vice. Además, manifestó que, si finalmente no lo dejan jugar, se defenderá “todo lo posible”.

Como ya es sabido, la Corte llevó adelante una cautelar sobre los comicios provinciales para resolver la legalidad de la candidatura del gobernador, ya que la polémica reside en si transitaría su tercer o cuarto mandato. En este contexto, Uñac “apuró” la situación.

“Tienen que levantar la suspensión y decir si estoy habilitado para ejercer o no, y cuando ellos digan que no estoy habilitado, voy a ejercer toda la defensa posible. Esperemos que levante la Corte Suprema esa suspensión y que podamos votar”, manifestó.

En este mismo marco, el gobernador le retrucó a la Corte y desafió a que tomaran una decisión. Se lamentó que, en vez de habilitar o inhabilitar a un candidato, hayan ido por el camino de la suspensión de los comicios.

"Deberían haber tenido la valentía de no suspender, y en su lugar inhabilitar si así corresponde o habilitar si así corresponde. Estas son las cosas que pasan en nuestro país y cuando nos preguntamos por la cantidad de recursos naturales y recursos humanos que tenemos nos damos que cuenta que si por ahí no nos va bien no es por la naturaleza o porque tengamos mala suerte, sino porque abonamos ciertos caminos que atentan contra la institucionalidad", expresó.