Uñac: "No podemos pagar cláusula gatillo y un bono"

Poco después de que el presidente Mauricio Macri anunciara una serie de medidas tendientes a mitigar los efectos de la crisis en las que incluye un plus de $5.000 para estatales nacionales, el gobernador Uñac adelantó que la provincia no está en condiciones de pagar un bono y recordó que el Gobierno local ya viene pagando la cláusula gatillo que ya permite actualizar los salarios en proporción al aumento de la inflación.

El anuncio difundido este miércoles por la Casa Rosada determina que los "trabajadores de la administración pública y las fuerzas armadas recibirán un bono a fin de mes de $ 5.000". Poco después de que se conociera la noticia, en un acto en 25 de Mayo, Uñac aseguró que ya le dio instrucciones al ministro de Hacienda, Roberto Gattoni para que estudie cada uno de los puntos del anuncio macrista.

"No podemos, todo no podemos clausula gatillo y el bono. Sino deberíamos poner un tope a la cláusula gatillo que este año no va a ser menor al 45 o 50% y así dar el bono, aseguró el mandatario quien agregó que "en San Juan nos hemos conducido con tranquilidad y prudencia no solo las cuentas sino las decisiones que tenemos", aseguró.